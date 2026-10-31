تقرير: طلعات القوات الأمريكية المكثفة فوق مضيق هرمز ترفع تكلفة ‏الانتشار العسكري

واشنطن-سانا‏

تكثّف القوات الأمريكية طلعاتها الجوية الليلية فوق مضيق هرمز، في ‏إطار عمليات حماية السفن التجارية من الهجمات الإيرانية وتأمين ‏الملاحة البحرية، بالتزامن مع فرض حصار على الموانئ الإيرانية، وسط ‏تزايد الضغوط على الطائرات والأطقم العسكرية وارتفاع تكلفة الانتشار ‏في المنطقة، وفق تقرير نشره موقع “يورونيوز” اليوم السبت.‏

وجاء في التقرير نقلاً عن طيارين وأفراد من طاقم حاملة الطائرات ‏الأمريكية “يو إس إس جورج واشنطن”، أن المقاتلات الأمريكية تنفذ مهام ‏مراقبة واعتراض للصواريخ والطائرات المسيّرة التي قد تستهدف السفن ‏التجارية، في ظل صعوبة التحليق فوق المضيق، بسبب ضيق مجاله ‏الجوي وكثافة التهديدات.‏

وأشار التقرير إلى أن كثافة الطلعات الجوية تفرض أعباء إضافية على ‏القوات الأمريكية، إذ تؤدي ساعات التشغيل الطويلة إلى زيادة استهلاك ‏الطائرات وتسريع حاجتها إلى الصيانة، فضلاً عن إرهاق الطيارين ‏والأطقم الفنية المسؤولة عن إبقاء المقاتلات في حالة استعداد.‏

وفي الجانب المالي، أوضح التقرير أن تكلفة الوجود العسكري الأمريكي في ‏الشرق الأوسط والعمليات المرتبطة به تتراوح بين مليارين وثلاثة ‏مليارات دولار شهرياً، مشيرا إلى انتشار نحو 50 ألف جندي و20 ‏سفينة حربية أمريكية في المنطقة، مع احتساب نفقات الذخائر والوقود ‏والصيانة والإمدادات والتشغيل.‏

وتثير هذه الأعباء، بحسب التقرير، مخاوف في واشنطن من تأثير ‏استمرار العمليات المكثفة على جاهزية القوات الأمريكية وقدرتها على ‏الاستجابة للأزمات في مناطق أخرى من العالم.‏