إطلاق نار يستهدف دورية لليونيفيل في جنوب لبنان

بيروت-سانا

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الثلاثاء، عن تعرّض دورية تابعة لها، إلى إطلاق نار بالقرب من وادي جيلو بالجنوب اللبناني، دون وقوع إصابات.



ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن قوة اليونيفيل قولها في بيان: إن شخصاً أطلق على دوريتها نحو اثنتي عشرة رصاصة قبل أن يتوقف بعد أن ردّت الدورية بإطلاق النار، دون إصابة أي من عناصر حفظ السلام بأذى.



وأكدت اليونيفيل مجدداً، “الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي على كل الأفرقاء بضمان سلامة أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها وأمنها في كل الأوقات” موضحة ” أن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وللقانون الدولي الإنساني”.



ودعت اليونيفيل الحكومة اللبنانية، إلى “المبادرة سريعاً بفتح تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الاعتداء ومحاسبتهم”.



وكانت قوة اليونيفيل تعرضت إلى هجوم في شهر نيسان الماضي، أسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين.



وتنتشر “اليونيفيل” في جنوب لبنان منذ عام 1978، ويبلغ قوامها نحو 7500 عنصر ‏من قرابة 50 ‏دولة، وقرر مجلس الأمن الدولي في آب من العام الماضي إنهاء ولاية القوة الدولية بحلول ‌‏31 كانون ‏الأول 2026.‏