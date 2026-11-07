علماء يدعون قادة العالم من القطب الشمالي‏ لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ

نيويورك-سانا

دعا فريق من العلماء المشاركين في بعثة بحثية بالمحيط المتجمد الشمالي قادة العالم إلى الاستناد إلى الحقائق العلمية واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ، محذرين من أن التغيرات المتسارعة في المنطقة القطبية تنعكس آثارها على المحيطات والمناخ والتنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة، عن كبير علماء بعثة محطة «تارا القطبية» ماكسيم جوفروا قوله، خلال اتصال عبر الفيديو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن ما يحدث في القطب الشمالي لا تقتصر تداعياته على المنطقة، مشدداً على ضرورة الوثوق بنتائج الأبحاث العلمية واتباعها ودعمها.

بعثة علمية لرصد التغيرات القطبية

تضم البعثة 12 شخصاً، على متن سفينة الأبحاث الفرنسية «تارا القطبية»، التي غادرت النرويج في آب الماضي ضمن برنامج دولي يمتد عشرين عاماً لدراسة التحولات التي يشهدها المحيط المتجمد الشمالي.

وتبحر السفينة وسط الجليد البحري، حيث تتحرك بفعل الرياح والتيارات، في مهمة لجمع العينات ودراسة التغيرات في الجليد والمياه والغلاف الجوي، بمشاركة برنامج بحثي يضم نحو 80 عالماً و220 بروتوكولاً بحثياً.

وأشار جوفروا إلى أن الفريق تمكن من الوصول إلى خط عرض 82 درجة شمالاً عبر ممرات مائية مفتوحة بين الأطواف الجليدية، لافتاً إلى أن كمية الجليد التي تعترض طريق البعثة أقل بكثير مما كانت عليه خلال رحلات الاستكشاف السابقة.

تداعيات ذوبان الجليد

حذر جوفروا من احتمال اختفاء الجليد البحري في القطب الشمالي خلال فصل الصيف في السنوات المقبلة، موضحاً أن الجليد يؤدي دوراً أساسياً في تنظيم حرارة الأرض، إذ يعكس أشعة الشمس إلى الفضاء، بينما يؤدي ذوبانه إلى امتصاص المحيطات الداكنة مزيداً من الحرارة، ما يسرّع ارتفاع درجات الحرارة وفقدان الجليد.

ولفت إلى أن التغيرات في المنطقة تؤثر على التيارات المحيطية والنظم البيئية البحرية وأنماط المناخ عالمياً، مؤكداً أهمية إجراء دراسات مباشرة لتحسين النماذج المناخية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية.

وتشمل الأبحاث أيضاً دراسة التنوع البيولوجي والحياة البحرية وقدرة مياه المحيط المتجمد الشمالي على دعم مصائد الأسماك، إضافة إلى دور المحيط في تخزين الكربون.

مخاطر بيئية وتوترات جيوسياسية

أشار جوفروا إلى أن البعثة رصدت ناقلات نفط تبحر عبر الممر الشمالي الشرقي بمحاذاة الساحل الروسي، معتبراً أن انحسار الجليد يفتح طرقاً جديدة للملاحة، لكنه يزيد في الوقت نفسه مخاطر التلوث والحوادث البحرية.

وحذر من خطورة تسرب النفط في المياه القطبية، حيث يمكن أن يبقى عالقاً في الجليد لفترات طويلة، مهدداً الحياة البحرية ومفاقماً صعوبة عمليات التنظيف.

من جانبه، أشار غوتيريش إلى تزايد الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القطب الشمالي والتوترات المرتبطة بها، محذراً من أن تغليب الحسابات الأمنية والمصالح الاقتصادية على حماية البيئة قد يقوض الجهود العلمية الرامية إلى فهم التغيرات التي تشهدها المنطقة.

معركة الحقيقة والعلم

أكد غوتيريش أن العالم يخوض معركة محورية تتعلق بالحقيقة والعلم، منتقداً محاولات “مصالح اقتصادية” مرتبطة بالوقود الأحفوري بالسعي إلى طمس الأدلة العلمية وتقويض دورها في النقاش العام بشأن المناخ.

وقال: إن زياراته إلى القارة القطبية الجنوبية وجبال الهيمالايا ومشاهدته تراجع الأنهار الجليدية عززت لديه الشعور بإلحاح التحرك لمواجهة الأزمة المناخية.

وتأتي هذه الدعوات قبيل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية اعتباراً من التاسع من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة قادة ومسؤولين وممثلين عن دول العالم لبحث سبل مواجهة التغير المناخي.