زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب بحر بسمارك

بورت مورسبي-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر اليوم الإثنين، بحر بسمارك جنوب المحيط الهادي على بعد 222 كم من بابوا غينيا الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد) قوله: إن الزلزال ضرب على عمق 10 كم، وتم تحديد مركزه عند ملتقى دائرة عرض 3.15 درجات جنوباً وخط طول 148.63 درجة شرقاً، دون ورود معلومات بشأن وقوع إصابات.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7 درجات ضربا عام 1998 بحر بسمارك، ما أثار موجات مد بحري عاتية “تسونامي” قتلت حينها 2100 شخص على الأقل قرب بلدة إيتابي في الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة.