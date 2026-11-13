سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها

دمشق-سانا‏

أعلنت المؤسسة السورية للبريد استعادة الجمهورية العربية السورية لعضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي لدول حوض ‏البحر الأبيض المتوسط (‏Postal Union for the Mediterranean – PUMed‏)، بعد 15 عاماً من تعليق ‏عضويتها، وذلك خلال اجتماعات الاتحاد المنعقدة في مالطا، بمشاركة المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد.‏

وأوضحت المؤسسة لـ سانا، اليوم الخميس، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها المؤسسة السورية للبريد ‏خلال المرحلة الماضية لاستعادة حضورها الدولي، بدءاً من إعادة تفعيل عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي العالمي ‌‏(‏UPU‏)، واستئناف حركة إرسال واستقبال الرسائل والوثائق والطرود البريدية من كل دول العالم، وصولاً إلى استعادة ‏عضويتها في البريد الأورومتوسطي، لتستكمل بذلك حضورها وعضويتها في مختلف المنظمات والاتحادات البريدية ‏الدولية.‏

وبينت المؤسسة أن هذه العودة تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز إطار العضوية، لتفتح أمام البريد السوري آفاقاً أوسع ‏للتعاون والتكامل مع المؤسسات البريدية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في مجالات الشحن ‏والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وتسهيل حركة تبادل الطرود والإرساليات البريدية بين الدول الأعضاء، بما ‏يعزز فرص التبادل التجاري، ويُعيد لسوريا دورها الطبيعي، انطلاقاً من موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط الشرق ‏بالغرب.‏

وتعكس هذه الخطوة تنامي الثقة بمكانة البريد السوري وقدرته على استعادة دوره ضمن الشبكة البريدية العالمية، كما ‏تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الدولية التي تسعى المؤسسة إلى ترجمتها إلى خدمات وفرص اقتصادية ملموسة، ‏ولا سيما في مجالي التجارة الإلكترونية والشحن البريدي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين وقطاع الأعمال والاقتصاد ‏الوطني.‏