سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها

دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للبريد استعادة الجمهورية العربية السورية لعضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط (Postal Union for the Mediterranean – PUMed)، بعد 15 عاماً من تعليق عضويتها، وذلك خلال اجتماعات الاتحاد المنعقدة في مالطا، بمشاركة المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد.
وأوضحت المؤسسة لـ سانا، اليوم الخميس، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها المؤسسة السورية للبريد خلال المرحلة الماضية لاستعادة حضورها الدولي، بدءاً من إعادة تفعيل عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، واستئناف حركة إرسال واستقبال الرسائل والوثائق والطرود البريدية من كل دول العالم، وصولاً إلى استعادة عضويتها في البريد الأورومتوسطي، لتستكمل بذلك حضورها وعضويتها في مختلف المنظمات والاتحادات البريدية الدولية.
وبينت المؤسسة أن هذه العودة تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز إطار العضوية، لتفتح أمام البريد السوري آفاقاً أوسع للتعاون والتكامل مع المؤسسات البريدية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وتسهيل حركة تبادل الطرود والإرساليات البريدية بين الدول الأعضاء، بما يعزز فرص التبادل التجاري، ويُعيد لسوريا دورها الطبيعي، انطلاقاً من موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط الشرق بالغرب.
وتعكس هذه الخطوة تنامي الثقة بمكانة البريد السوري وقدرته على استعادة دوره ضمن الشبكة البريدية العالمية، كما تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الدولية التي تسعى المؤسسة إلى ترجمتها إلى خدمات وفرص اقتصادية ملموسة، ولا سيما في مجالي التجارة الإلكترونية والشحن البريدي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين وقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني.