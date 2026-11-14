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هيئة الاستثمار تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تطوير مشاريع استثمارية في سوريا

photo 1 2026 11 13 22 08 34 هيئة الاستثمار تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تطوير مشاريع استثمارية في سوريا
اجتماع مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية-دمشق-13/11/2026-سانا

 دمشق-سانا
 
بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية، أولويات الاستثمار في سوريا، والتوجهات المتعلقة بإعداد الخطة الوطنية للاستثمار، وآليات تطوير مشاريع استثمارية تنطلق من الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية والمحافظات.
 
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام أمس الجمعة، أن الاجتماع تناول فرص الاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب الدولية في تطوير البيئة الاستثمارية وإعداد المشاريع القابلة للتنفيذ، في إطار التكامل المؤسسي والتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
 
وثمّنت الهيئة اهتمام البنك الإسلامي للتنمية بسوريا، معربة عن تطلعها إلى مواصلة الحوار بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
 
وناقش وزير المالية محمد يسر برنية في وقت سابق مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية في ختام أعمالها، ‏مخرجات إطار الشراكة القطرية الاستراتيجية للأعوام 2027–2029، بين سوريا ‏ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية (‏IsDB Group‏)، باعتبار الأخيرة هي المكلفة إعداد ‏إطار تلك الشراكة.‏
 
والبنك الإسلامي للتنمية (‏IsDB‏) هو جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (‏IsDB ‎Group‏) التي تعدّ مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تهدف إلى دعم ‏التنمية ‏الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء، من خلال توفير التمويل والمساعدة ‌‏الفنية وبناء القدرات، وتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، وتضم المجموعة ‏مؤسسات ‏متخصصة تعمل في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار والتأمين والتدريب.‏

photo 2 2026 11 13 22 08 34 1 هيئة الاستثمار تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تطوير مشاريع استثمارية في سوريا
photo 3 2026 11 13 22 08 34 1 هيئة الاستثمار تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تطوير مشاريع استثمارية في سوريا
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