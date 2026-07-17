الجيش الباكستاني: القضاء على 24 مسلحاً خلال عمليات أمنية

qna pak 1607 الجيش الباكستاني: القضاء على 24 مسلحاً خلال عمليات أمنية

إسلام آباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، عن القضاء على 24 مسلحاً خلال عمليات أمنية بشمال غرب باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن الجيش قوله: إن قوات الأمن نفذت العمليات بناءً على المعلومات الاستخباراتية في مقاطعة “بانو” الشمالية، في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد، وتمكنت من القضاء على 24 مسلحاً خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وأشارت الوكالة نقلاً عن المصدر ذاته، إلى أنه تمت مصادرة كمية من الأسلحة التي كانت بحوزة المسلحين.

يذكر أن قوات الأمن الباكستانية أعلنت في 29 حزيران الماضي القضاء على 29 مسلحاً، في عملية برية نفذتها على مخابئ مجموعات مسلحة قرب الحدود ‏الباكستانية الأفغانية، وذلك عقب سلسلة هجمات إرهابية استهدفت مدنيين في خيبر بختونخوا وبلوشستان ومعسكر قوات ‏حرس الحدود في كراتشي‎.‎

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