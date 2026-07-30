مصر: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين في ميناء دمياط

القاهرة-سانا

أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس أنّ الحريق الذي تعرّضت له سفينتان في ميناء دمياط على البحر المتوسط أمس كان نتيجة طائرة مسيّرة.

وقالت رئاسة المجلس في بيان نشره على حسابه في فيسبوك: “بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة”.

وأضافت أنّه لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وكانت شركة أمبري للأمن البحري قالت: إنّ ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية أصيبت في ميناء دمياط المصري، بينما أعلنت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ اندلاع حريق في ناقلتي غاز داخل الميناء.

وقالت أمبري في تقييم أولي: إن الحادث استهدف ناقلة للغاز وهو نتيجة طائرة مسيرة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول الجهة التي تقف وراء الهجوم أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مع استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، إلى جانب هجمات ميليشيا الحوثي التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية وسلاسل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.