وفاة شخص وإصابة آخرين جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

‏ دمشق-سانا

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توفي شخص وأصيب 21 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق عدة وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

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وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن فرقه استجابت لـ 9 حوادث سير، ‏أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 18 آخرين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى ‏المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني التأكيد على ضرورة التزام السائقين وتقيدهم بحدود السرعة، والتأكد من ‏الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت ‏التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏



كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 44 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب ‏والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها.‏



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وأسفرت الحرائق عن أضرار مادية وإصابة 3 أشخاص، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.‏

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وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ‏وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق ‏القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

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وتوفي شخصان وأصيب 20 آخرون يوم أمس الأول جراء حوادث سير وحرائق عدة وقعت في ‏مناطق مختلفة من سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث.‏