غرفة صناعة دمشق تشارك ببرنامج تدريبي لدعم التجارة الإلكترونية للمشاريع النسائية

دمشق-سانا

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شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة برئيسة لجنة سيدات الأعمال وفاء أبو لبدة، عبر تقنية الفيديو، في جلسة تعريفية لإطلاق برنامج تدريبي متخصص في مجال التجارة الإلكترونية، نظمت بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).



وأوضحت الغرفة في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن البرنامج يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سوريا، مشيرة إلى أنه يضع في مقدمة أولوياته المشاريع المملوكة والمُدارة من قبل النساء، وذلك بهدف تمكينهن من مواكبة متطلبات السوق الحديثة وتوسيع نطاق أعمالهن رقمياً.



ولفتت الغرفة إلى أن الجلسة تضمنت استعراض محاور البرنامج ومراحله التنفيذية، وسط تفاعل لافت من المشاركات اللواتي طرحن استفساراتهن حول آليات الاستفادة القصوى من مخرجات التدريب.



وبيّنت الغرفة أن البرنامج يتميز بمنهجيته العملية المتكاملة، إذ لا يقتصر على الجانب النظري فقط بل يوفر للشركات المختارة تدريباً تطبيقياً مكثفاً في أساسيات واستراتيجيات التجارة الإلكترونية، تليه مرحلة نوعية تتمثل في تطوير وبناء متجر إلكتروني خاص بكل شركة تُتمُّ التدريب بنجاح وتستوفي المتطلبات اللازمة، ما يفتح أمام رائدات الأعمال بوابة حقيقية للوصول إلى أسواق أوسع.



وتأتي أنشطة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

