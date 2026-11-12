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انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها

IMG 8510 انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها
شاحنات تقل أهالي عائدين طوعياً إلى رأس العين وريفها-الحسكة-12-11-2026-سانا

الحسكة-سانا

انطلقت اليوم الخميس، القافلة الثامنة ضمن برنامج العودة الطوعية للعائلات المهجّرة ‏من رأس ‏العين وريفها، والمقيمة في مدينة الحسكة، وتضم 373 عائلة، إلى مناطقها ‏الأصلية.‏

وأوضح نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، في تصريح لـ سانا، أن القافلة التي انطلقت صباح ‏اليوم، تضمنت 373 عائلة كانت مقيمة في مخيمات النزوح بمدينة الحسكة، وتتجه للعودة إلى ‏مناطقها الأصلية بعد الانتهاء من إزالة آثار الحرب ومخلفاتها من الألغام في قرى رأس العين.‏

وبين الهلالي أن عودة هذه العائلات تأتي ضمن خطة تسيير دفعات متتالية من العائلات ‏الراغبة بالعودة إلى مناطقها الأصلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تأمين ‏مستلزمات عودتها وتسهيل إجراءات انتقالها.‏

وأضاف أن الجهات المعنية تتابع أوضاع العائلات العائدة، وتعمل على تذليل الصعوبات التي ‏تواجه عودتها، بما يسهم في استقرارها مجدداً في مناطقها بعد سنوات من النزوح والإقامة في ‏المخيمات.‏

وتأتي هذه القافلة استكمالاً لبرنامج العودة الطوعية الذي انطلق في آب الماضي، ‏ويستهدف ‏إعادة نحو 12500 عائلة مهجرة من رأس العين وريفها إلى مناطقها ‏الأصلية.‏

وضمت الدفعة الأولى 413 عائلة، والثانية 700 عائلة، والثالثة 520 عائلة، والرابعة ‌‏518 ‏عائلة، والخامسة 385 عائلة، فيما بلغ عدد العائلات في الدفعة السادسة 645 ‏عائلة، وفي ‏السابعة 847 عائلة.‏

IMG 8484 انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها
IMG 8519 انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها
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