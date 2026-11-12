انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها

الحسكة-سانا

انطلقت اليوم الخميس، القافلة الثامنة ضمن برنامج العودة الطوعية للعائلات المهجّرة ‏من رأس ‏العين وريفها، والمقيمة في مدينة الحسكة، وتضم 373 عائلة، إلى مناطقها ‏الأصلية.‏

وأوضح نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، في تصريح لـ سانا، أن القافلة التي انطلقت صباح ‏اليوم، تضمنت 373 عائلة كانت مقيمة في مخيمات النزوح بمدينة الحسكة، وتتجه للعودة إلى ‏مناطقها الأصلية بعد الانتهاء من إزالة آثار الحرب ومخلفاتها من الألغام في قرى رأس العين.‏

وبين الهلالي أن عودة هذه العائلات تأتي ضمن خطة تسيير دفعات متتالية من العائلات ‏الراغبة بالعودة إلى مناطقها الأصلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تأمين ‏مستلزمات عودتها وتسهيل إجراءات انتقالها.‏

وأضاف أن الجهات المعنية تتابع أوضاع العائلات العائدة، وتعمل على تذليل الصعوبات التي ‏تواجه عودتها، بما يسهم في استقرارها مجدداً في مناطقها بعد سنوات من النزوح والإقامة في ‏المخيمات.‏

وتأتي هذه القافلة استكمالاً لبرنامج العودة الطوعية الذي انطلق في آب الماضي، ‏ويستهدف ‏إعادة نحو 12500 عائلة مهجرة من رأس العين وريفها إلى مناطقها ‏الأصلية.‏

وضمت الدفعة الأولى 413 عائلة، والثانية 700 عائلة، والثالثة 520 عائلة، والرابعة ‌‏518 ‏عائلة، والخامسة 385 عائلة، فيما بلغ عدد العائلات في الدفعة السادسة 645 ‏عائلة، وفي ‏السابعة 847 عائلة.‏