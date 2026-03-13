ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان يبحثان التصعيد الإقليمي والعلاقات الثنائية

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الخميس في مدينة جدة، آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء تداعيات التصعيد العسكري الجاري في المنطقة، وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، مؤكدَين على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للتعامل مع هذه التطورات.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتتعرض عدد من الدول العربية بينها السعودية لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ الـ 28 من شباط الماضي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.