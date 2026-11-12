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الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية

DJI 20261110125558 0086 D Copy الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية
قلعة جعبر-الرقة-سانا

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع اليوم الخميس لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب ‏المناطق، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة تكون أدنى من معدلاتها بحوالي/2-5/ درجات ‏مئوية.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون  خريفياً بارداً نسبياً بين الصحو ‏والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر في أجزاء من المنطقة ‏الساحلية والمرتفعات الجبلية، تكون ممزوجة بالثلج على المرتفعات الساحلية وثلجية في ‏المرتفعات الجبلية العالية.  ‏

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث ‏الصقيع في المرتفعات الجبلية، كما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة ‏السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق 19 / 5‏
ريف دمشق-القلمون 14 / 0‏
القنيطرة 19 / 6‏
درعا 23 / 5‏
السويداء 19 / 7‏
حمص20 / 6‏
حماة20 / 6‏
اللاذقية23 / 15‏
طرطوس23 / 14‏
حلب18 / 6‏
إدلب18 / 6‏
دير الزور19 / 6‏
الرقة18 / 4‏
الحسكة17 / 5‏
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