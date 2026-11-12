الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع اليوم الخميس لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب ‏المناطق، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة تكون أدنى من معدلاتها بحوالي/2-5/ درجات ‏مئوية.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون خريفياً بارداً نسبياً بين الصحو ‏والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر في أجزاء من المنطقة ‏الساحلية والمرتفعات الجبلية، تكون ممزوجة بالثلج على المرتفعات الساحلية وثلجية في ‏المرتفعات الجبلية العالية. ‏

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث ‏الصقيع في المرتفعات الجبلية، كما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة ‏السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏