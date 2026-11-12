الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة بالارتفاع اليوم الخميس لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة تكون أدنى من معدلاتها بحوالي/2-5/ درجات مئوية.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون خريفياً بارداً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر في أجزاء من المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية، تكون ممزوجة بالثلج على المرتفعات الساحلية وثلجية في المرتفعات الجبلية العالية.
وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية، كما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|19 / 5
|ريف دمشق-القلمون
|14 / 0
|القنيطرة
|19 / 6
|درعا
|23 / 5
|السويداء
|19 / 7
|حمص
|20 / 6
|حماة
|20 / 6
|اللاذقية
|23 / 15
|طرطوس
|23 / 14
|حلب
|18 / 6
|إدلب
|18 / 6
|دير الزور
|19 / 6
|الرقة
|18 / 4
|الحسكة
|17 / 5