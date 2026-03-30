قطر تدين بشدّة الاعتداءات الإيرانية على منشآت حيوية في الكويت

الدوحة-سانا

أدانت قطر اليوم الإثنين، الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت والتي استهدفت معسكراً، ومحطة كهرباء وتحلية مياه، مؤكدة أنها تشكّل انتهاكاً لسيادتها وأمنها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية نُشِر على موقعها الإلكتروني: “تُدين دولة قطر، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت معسكراً ومحطة كهرباء وتحلية مياه في دولة الكويت الشقيقة، وأدت إلى سقوط مصابين من منتسبي القوات المسلحة، وتعدّها انتهاكاً سافراً لسيادة الكويت ومبادىء القانون الدولي”.

وشدّدت الوزارة في بيانها على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على الدول الشقيقة، وعبرت عن تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقات المتجددة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تضرر أحد المباني الخدمية التابعة لمحطات القوى الكهربائية، وتقطير المياه جراء هجوم إيراني، كما أعلنت أمس أن اعتداءً إيرانياً استهدف أحد معسكراتها، وأسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة.

وتشهد دول الخليج العربي وبلدان عربية أخرى في المنطقة اعتداءات إيرانية بالمسيّرات والصواريخ الباليستية منذ الـ 28 من شباط الماضي.