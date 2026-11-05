الصحة العالمية: 9730 قتيلاً وجريحاً في اليمن منذ آب الماضي

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا التصعيد العسكري في اليمن منذ مطلع آب الماضي إلى 9730 قتيلاً وجريحاً، بينهم 1771 قتيلاً و7959 مصاباً، وفق أحدث بياناتها.



وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: “إن الفترة بين الـ 26 والـ 30 من تشرين الأول الماضي شهدت سقوط 658 ضحية، بينهم 94 قتيلاً و564 جريحاً”.



وأضافت أن “معدل الخسائر البشرية خلال تلك الفترة بلغ 132 ضحية يومياً، مقارنة بمتوسط 93 ضحية يومياً خلال الأسبوع السابق، ما يعكس تصاعد وتيرة المواجهات واتساع حجم الخسائر”.



ولم يحدد التقرير ما إذا كانت أعداد الضحايا تشمل المدنيين أو العسكريين أو الفئتين معاً.



ويأتي ذلك في ظل تجدد المواجهات العسكرية منذ أيلول الماضي بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، وخصوصاً في محافظتي تعز ولحج، ما أدى إلى سقوط أعداد متزايدة من القتلى والجرحى، وفق تقارير أممية.