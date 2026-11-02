ارتفاع حصيلة هجوم للجيش الفنزويلي على معسكر لمتمردين كولومبيين إلى 19‏

كراكاس-سانا
ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي شنه الجيش الفنزويلي على معسكر لمتمردين كولومبيين في ولاية أبوري الحدودية إلى 19 شخصاً على الأقل، وفق مصادر مطلعة على العملية أمس الأحد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن منسق المنظمة غير الحكومية «فونداريديس»، خوان فرانسيسكو غارسيا، قوله: إن تسع جثث وصلت إلى مدينة سان فرناندو، عاصمة الولاية، عقب الهجوم الذي وقع الجمعة واستهدف عناصر من «جيش التحرير الوطني»، فيما وصلت عشر جثث أخرى في وقت لاحق.
وتشهد المناطق الحدودية بين فنزويلا وكولومبيا، الممتدة على طول أكثر من ألفي كيلومتر، نشاطاً لجماعات مسلحة تتنافس على السيطرة على طرق تهريب المخدرات ومواقع التعدين غير القانونية.