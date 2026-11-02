ارتفاع حصيلة هجوم للجيش الفنزويلي على معسكر لمتمردين كولومبيين إلى 19‏

كراكاس-سانا‏

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي شنه الجيش الفنزويلي على معسكر لمتمردين ‏كولومبيين في ولاية أبوري الحدودية إلى 19 شخصاً على الأقل، وفق مصادر مطلعة ‏على العملية أمس الأحد.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن منسق المنظمة غير الحكومية «فونداريديس»، خوان ‏فرانسيسكو غارسيا، قوله: إن تسع جثث وصلت إلى مدينة سان فرناندو، عاصمة ‏الولاية، عقب الهجوم الذي وقع الجمعة واستهدف عناصر من «جيش التحرير ‏الوطني»، فيما وصلت عشر جثث أخرى في وقت لاحق.‏

وتشهد المناطق الحدودية بين فنزويلا وكولومبيا، الممتدة على طول أكثر من ألفي ‏كيلومتر، نشاطاً لجماعات مسلحة تتنافس على السيطرة على طرق تهريب المخدرات ‏ومواقع التعدين غير القانونية.‏