تظاهرات في ألبانيا ضد مشروع سياحي مرتبط بعائلة ترامب

تيرانا-سانا‏

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الألبانية تيرانا لليوم السادس على التوالي، ‏احتجاجاً على خطة لبناء منتجع سياحي فاخر تقوده شركة مرتبطة بإيفانكا ترامب، ‏ابنة الرئيس الأمريكي، وزوجها جاريد كوشنر، فوق أرض محمية طبيعية على ‏الساحل الألباني.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن المحتجين جابوا وسط المدينة مساء السبت ملوّحين بالأعلام ‏الألبانية، وحاملين لافتات ترفض المشروع وتطالب بـ “حماية الإرث الطبيعي ‏للبلاد”، قبل أن يتجمعوا أمام مقر الرئاسة والحكومة للمطالبة باستقالة رئيس ‏الوزراء، إدي راما. ‏

ويتهم المعارضون والناشطون البيئيون الحكومة بتسهيل الاستملاك العقاري لصالح ‏المستثمرين الأجانب على حساب النظم البيئية المحلية، في حين اتهم رئيس ‏الوزراء الألباني “قوى أجنبية” بالتحريض على الاحتجاجات، وقال الجمعة خلال ‏زيارة لمونتينيغرو لحضور قمة أوروبية: “لا يوجد مشروع، ولا داعٍ للقلق”، مؤكداً ‏في الوقت نفسه أن “أفضل الخبراء” في العالم تتم استشارتهم، وأن الهدف هو “إنشاء ‏شيء فريد من نوعه”.‏

ويندّد المتظاهرون بما يصفوه بتدمير ممنهج لأجزاء كاملة من محمية فيوسا‑نارتا، ‏الواقعة على مسافة نحو 150 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة تيرانا، ‏والتي تعد من أهم الموائل الطبيعية لطيور النحام الوردي (الفلامينغو) والطيور ‏المهاجرة على البحر الأدرياتيكي.‏

وأدّى نشر مقاطع فيديو في الأيام الأخيرة، تظهر أشغالاً تحضيرية على الساحل، ‏وجرافات على الشاطئ إلى تجدد احتجاجات المعارضين للمشروع الذي جرى ‏الكشف عنه قبل عامين.‏

وحتى الآن، لم يُشيَّد أي مبنى بعد، لكن المشروع طُرح عبر صور نُشرت على ‏حساب جاريد كوشنر في إنستغرام، وزيارات قامت بها إيفانكا ترامب لألبانيا برفقة ‏مستثمرين خلال الشتاء الماضي، وتصريحات حديثة لابنة الرئيس الأميركي في ‏بودكاست للترويج لهذا المشروع الواقع على البحر الأدرياتيكي.‏