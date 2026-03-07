وزيرا الخارجية القطري والمصري يبحثان الأوضاع الأمنية في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم السبت في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وذكرت وكالة قنا أن الوزير القطري جدد خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية على أراضي بلاده وقال إنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيراً إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي.

وشدّد على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.

من جانبه، دعا عبد العاطي، إلى خفض التصعيد والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنّب المزيد من الفوضى.

وتأتي الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وغيرها من دول المنطقة، في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت أسبوعها الثاني.