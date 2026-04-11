منظمات أممية: قلقون من انتهاكات قوانين الحرب في المنطقة

جنيف-سانا

أعربت وكالات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء استمرار انتهاكات قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني في المنطقة، داعية إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مديري هذه الوكالات، وبينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، ومسؤولون عن وكالات معنية بحقوق الإنسان والصحة والغذاء واللاجئين والأطفال، نددوا في بيان مشترك بتزايد الخسائر البشرية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى احترام التزاماتهم القانونية بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وحماية البنى التحتية المدنية.

وأدان البيان بشدة الهجمات التي طالت المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والصحي، معبّراً عن استنكار الوكالات لتأثير الحرب على النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمرار انتهاكات قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني في المنطقة.

وكشف البيان أن عاملين في القطاع الصحي تعرّضوا للاستهداف، كما طالت الأضرار مستشفيات وسيارات إسعاف، وتضررت مدارس ودُمّرت بنى تحتية مدنية، بما في ذلك جسور ومبانٍ سكنية ومنازل ومرافق مياه للشرب ومحطات توليد الطاقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء الماضي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، فيما انطلقت اليوم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مفاوضات بين الجانبين بشأن وقف الحرب.