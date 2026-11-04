قطر وقبرص تبحثان سبل خفض التصعيد في المنطقة ‏

الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس تطورات الوضع في المنطقة وسبل خفض التصعيد إلى جانب العلاقات الثنائية.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين استعرضا في اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم بلاده لكل الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
وكانت قطر أكدت في وقت سابق اليوم مواصلة جهودها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران وتبادل المقترحات الرامية إلى تجاوز الخلافات بينهما، مشيرة إلى استمرار انخراط الطرفين في المسار التفاوضي.