قطر وقبرص تبحثان سبل خفض التصعيد في المنطقة ‏

الدوحة-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ‏اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس تطورات الوضع ‏في المنطقة وسبل خفض التصعيد إلى جانب العلاقات الثنائية.‏

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين استعرضا في اتصال هاتفي ‏علاقات التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية ‏المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وأكد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم بلاده لكل الجهود الدبلوماسية ‏والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى ‏اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.‏

وكانت قطر أكدت في وقت سابق اليوم مواصلة جهودها الدبلوماسية لتقريب وجهات ‏النظر بين الولايات المتحدة وإيران وتبادل المقترحات الرامية إلى تجاوز الخلافات ‏بينهما، مشيرة إلى استمرار انخراط الطرفين في المسار التفاوضي. ‏