العليمي: ممارسات ميليشيا الحوثي تستدعي موقفاً دولياً ‏يتناسب مع خطورتها‏ ‏

عدن-سانا

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد ‏العليمي اليوم الإثنين أن ممارسات ميليشيا الحوثي ‏واعتداءاتها تستدعي موقفاً دولياً يتناسب مع خطورتها، ‏داعياً إلى تكثيف الجهود لمواجهة مصادر التهديد.‏

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وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها عبر ‏منصة “إكس” أن العليمي استعرض خلال استقباله ‏اليوم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ‏ستيفن دوتي اعتداءات ميليشيا الحوثي على المدنيين ‏والمنشآت المدنية وتهديد الملاحة الدولية والهجمات ‏على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.‏

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وشدد العليمي على أهمية حشد الدعم الدولي لتصنيف ‏ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتعطيل شبكات التمويل ‏والتسليح والتهريب، مشيداً بـالدعم السعودي لليمن، ولا ‏سيما الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في تعز وبقية ‏المحافظات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ‏الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن”.‏

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من جانبه، أكد دوتي موقف بلاده الثابت إلى جانب ‏الشعب اليمني وقيادته السياسية، واستمرار دعمها ‏السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني، ومساندة ‏جهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار مشيراً إلى ‏زيادة الدعم البريطاني لمواجهة تداعيات الأزمة ‏الإنسانية.‏

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كما بحث الجانبان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر ‏دولي لدعم اليمن نهاية الشهر الجاري.‏

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وكان العليمي دعا نهاية الشهر المنصرم الاتحاد ‏الأوروبي ‏إلى الإسراع في اعتماد قرار يصنف ميليشيا ‏الحوثي، بأجنحتها السياسية والعسكرية، ضمن ‏قائمة ‏المنظمات الإرهابية، محذراً من أن استمرار التأخر في ‏اتخاذ هذه الخطوة يفاقم ‏التهديدات الأمنية والإنسانية.‏