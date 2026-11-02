العليمي: ممارسات ميليشيا الحوثي تستدعي موقفاً دولياً ‏يتناسب مع خطورتها‏ ‏

عدن-سانا
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي اليوم الإثنين أن ممارسات ميليشيا الحوثي واعتداءاتها تستدعي موقفاً دولياً يتناسب مع خطورتها، داعياً إلى تكثيف الجهود لمواجهة مصادر التهديد.
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها عبر منصة “إكس” أن العليمي استعرض خلال استقباله اليوم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي اعتداءات ميليشيا الحوثي على المدنيين والمنشآت المدنية وتهديد الملاحة الدولية والهجمات على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
وشدد العليمي على أهمية حشد الدعم الدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتعطيل شبكات التمويل والتسليح والتهريب، مشيداً بـالدعم السعودي لليمن، ولا سيما الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في تعز وبقية المحافظات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن”.
من جانبه، أكد دوتي موقف بلاده الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، واستمرار دعمها السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني، ومساندة جهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار مشيراً إلى زيادة الدعم البريطاني لمواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية.
كما بحث الجانبان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي لدعم اليمن نهاية الشهر الجاري.
وكان العليمي دعا نهاية الشهر المنصرم الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في اعتماد قرار يصنف ميليشيا الحوثي، بأجنحتها السياسية والعسكرية، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، محذراً من أن استمرار التأخر في اتخاذ هذه الخطوة يفاقم التهديدات الأمنية والإنسانية.