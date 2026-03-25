الاحتلال يقتل فلسطينياً ويعتقل آخرين ويستولي على منازل وأراض في الضفة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخر، واعتقل العشرات اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس وأطلقت الرصاص باتجاه شاب، ما أدى إلى مقتله، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين، كما اقتحمت بلدات بدو وبيت إجزا وبيت دقو والرام في المدينة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص واعتقال آخر.

كما داهم جنود الاحتلال مخيم بلاطة وبلدات صرة وبورين وبيتا وعصيرة القبلية وتل في نابلس، وبيت أمر وحلحول ومخيم الفوار وأحياء في الخليل، وبلدات كفر عين وبدرس ومخيم الجلزون في رام الله، وبلدة كفر اللبد في طولكرم، ومناطق في قلقيلية وطوباس واعتقلت 40 فلسطينياً.

الاستيلاء على 11 منزلاً في سلوان

استولت قوات الاحتلال على 11 منزلا في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأجبرت 65 فلسطينياً يقطنونها على مغادرتها تمهيداً لتسليمها للمستوطنين.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في سلوان، ولاسيما في حي بطن الهوى، حيث تفيد تقارير مركز معلومات وادي حلوة بأن عدد الشقق السكنية التي تم الاستيلاء عليها أو صدرت بحقها قرارات إخلاء في حي بطن الهوى وحده وصلت إلى 80 شقة تعود لعشرات العائلات الفلسطينية، وذلك في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتغيير الواقع الديمغرافي في القدس وتعزيز الوجود الاستيطاني في محيط الأقصى في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

مستوطنون يستولون على مئات الدونمات في الأغوار

استولى مستوطنون على مئات الدونمات من الأراضي الرعوية والجبلية في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية وقاموا بتسييجها، وذلك على مقربة من الخيام التي يقيمها رعاة الأغنام الفلسطينيون، ما يحرمهم من الاستفادة من هذه المراعي.

كما اقتحم مستوطنون بلدة عجة جنوب جنين وقطعوا 23 شجرة زيتون.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد أمس جلسة لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين أدانت فيها الدول العربية والأوروبية ومنظمة التعاون الإسلامي في بيان اعتداءات الاحتلال ومحاولاته تنفيذ مخططات ضم الضفة الغربية والتطهير العرقي وتغيير التركيبة الديمغرافية.

كما أكد منسق الأمم المتحدة المقيم في الأرض الفلسطينية المحتلة رامز الأكبروف خلال الجلسة أن الضفة الغربية تشهد تصاعداً في أعمال العنف بحق الفلسطينيين، وتوسيعاً لأعمال الاستيطان الإسرائيلية، وتسارعاً في وتيرة هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين وتهجيرهم منها.