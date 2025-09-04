في يوم الصحة العربي… الجامعة العربية تطالب العالم بإنقاذ غزة من انهيارها الصحي

القاهرة – سانا

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، عبر توفير خدمات صحية آمنة وعادلة في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، وما خلفه من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والصحية.

وجاءت هذه الدعوة في بيان رسمي أصدرته الأمانة العامة بمناسبة يوم الصحة العربي، الذي يصادف الرابع من أيلول من كل عام، ويخلّد ذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب، وقد اقترحت دولة فلسطين شعار هذا العام: “العدالة والاستدامة في النظام الصحي في السلم والحرب”، ليكون نداءً إنسانياً يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال والعدوان المتواصل.

وأكد البيان أن تحقيق العدالة الصحية يتطلب تعزيز البنية التحتية الطبية، وحماية الكوادر العاملة في القطاع الصحي، وضمان استمرارية توفير الأدوية والخدمات العلاجية، ولا سيما للفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والنساء وكبار السن واللاجئين.

كما شدد على أهمية توحيد الجهود بين الحكومات والمؤسسات والمنظمات المدنية والقطاع الخاص لضمان وصول الخدمات الصحية لكل فرد دون تمييز، وتطوير أنظمة صحية قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث، وتوفير الحماية للعاملين الصحيين أثناء أداء مهامهم.

واختتمت الأمانة العامة بيانها بالدعوة إلى الاستثمار في الصحة الوقائية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء نظم صحية مرنة، قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات خلال فترات السلم والحرب، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في وجه الاحتلال.

وتأتي دعوة الجامعة العربية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلّف دماراً واسعاً في البنية التحتية الصحية وأدى إلى انهيار الخدمات العلاجية الأساسية، ويعاني القطاع من حصار خانق يمنع دخول المعدات الطبية والأدوية، ما يفاقم معاناة السكان، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً، وتُعد مناسبة يوم الصحة العربي فرصة لتسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية والدعوة إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ الأرواح.