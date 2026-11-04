بمشاركة سوريا… بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة تنطلق في البحرين ‏غداً ‏

المنامة-سانا
تنطلق في العاصمة البحرينية المنامة غداً الخميس، بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة لفئتي الناشئين والشباب، التي يشارك فيها منتخب سوريا إلى جانب دول الكويت والأردن ولبنان والعراق والسعودية وعُمان والإمارات واليمن، بالإضافة إلى الدولة المستضيفة البحرين.
وأوضح رئيس لجنة المدربين ومدرب المنتخب عمار طباع في تصريح لـ سانا، أن بعثة منتخبنا ستغادر اليوم إلى البحرين للمشاركة في المنافسات، لافتاً إلى أن المنتخب يشارك في البطولة بمنافسات الفرق، وفردي الذكور، وفردي الإناث، وزوجي الذكور، وزوجي الإناث، والزوجي المختلط.
وأعربت فلة النجار إحدى لاعبات منتخب سوريا تحت 19 عاماً عن تفاؤلها بتحقيق نتائج جيدة والصعود إلى منصات التتويج من خلال إحراز ميداليات ذهبية في البطولة.
بدوره، أشار اللاعب محمد خالد الرفاعي إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب في ظل الاستعدادات الجيدة والأجواء الإيجابية للبطولة، مؤكداً تطلع جميع اللاعبين إلى تقديم مستوى فني عال يتوج بالحصول على مراكز متقدمة في المنافسات.
ويمثل منتخب سوريا في البطولة التي تستمر حتى الـ 12 من الشهر الجاري كل من اللاعبين محمد خالد الرفاعي وحسام الدين راعي وعبد الرحمن قباني ومحمد عدي الحسن، واللاعبات فلة النجار ورنيم حاصباني ومياس قباني وسيدرا الدهش.