بمشاركة سوريا… بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة تنطلق في البحرين ‏غداً ‏

المنامة-سانا

تنطلق في العاصمة البحرينية المنامة غداً الخميس، بطولة غرب آسيا للريشة ‏الطائرة لفئتي الناشئين والشباب، التي يشارك فيها منتخب سوريا إلى جانب ‏دول الكويت والأردن ولبنان ‏والعراق والسعودية وعُمان والإمارات واليمن، ‏بالإضافة إلى الدولة المستضيفة البحرين.‏

وأوضح رئيس لجنة المدربين ومدرب المنتخب عمار طباع في تصريح لـ ‏سانا، أن بعثة منتخبنا ستغادر اليوم إلى البحرين للمشاركة في المنافسات، لافتاً إلى أن المنتخب يشارك في البطولة بمنافسات الفرق، وفردي الذكور، ‏وفردي الإناث، وزوجي ‏الذكور، وزوجي الإناث، والزوجي المختلط.‏

وأعربت فلة النجار إحدى لاعبات منتخب سوريا تحت 19 عاماً عن تفاؤلها ‏بتحقيق نتائج جيدة والصعود إلى منصات التتويج من خلال إحراز ميداليات ‏ذهبية في البطولة.

بدوره، أشار اللاعب محمد خالد الرفاعي إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها ‏لاعبو المنتخب في ظل الاستعدادات الجيدة والأجواء الإيجابية للبطولة، مؤكداً ‏تطلع جميع اللاعبين إلى تقديم مستوى فني عال يتوج بالحصول على مراكز ‏متقدمة في المنافسات.‏

ويمثل منتخب سوريا في البطولة التي تستمر حتى الـ 12 من الشهر الجاري ‏كل من ‏اللاعبين محمد خالد الرفاعي وحسام الدين راعي وعبد الرحمن ‏قباني ومحمد عدي ‏الحسن، واللاعبات فلة النجار ورنيم حاصباني ومياس ‏قباني وسيدرا الدهش. ‏