ورشات تدريبية في حمص لتعزيز الابتكار وتأهيل الشباب لسوق العمل

حمص-سانا‏

أطلق فريق النهضة التقنية (‏Tech Rise‏) اليوم الأربعاء، برنامجاً تدريبياً ليومين ‏بالتعاون مع مبادرة ‏Startup Syria‏ والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وذلك ‏ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بهدف تعزيز مهارات الحضور ‏الإعلامي والتواصل الريادي، والتسويق الشخصي والجاهزية المهنية.‏

ورشات لدعم الابتكار وتمكين الشباب

ويتضمن البرنامج أربع ورشات تنظم في مقر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ‏بحمص، وركزت ورشتا اليوم على مهارات الحضور الإعلامي والتواصل الريادي، ‏والتسويق الشخصي والجاهزية المهنية.‏

فيما ستركز الورشة الأولى غداً على الابتكار وعلاقته بالمجتمع، والثانية على توظيف ‏الذكاء الاصطناعي في الانتقال بالأفكار إلى مرحلة التنفيذ، في إطار دعم المبادرات ‏الشبابية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.‏

وأوضح مدير فريق النهضة التقنية بلال شما في تصريحٍ لمراسل سانا، أن اختيار ‏محاور الفعاليات يأتي لمواكبة متطلبات رائد الأعمال، مبيناً أن الورشات تُقدم مجاناً ‏للطلاب في إطار جهود الفريق لتمكين شباب حمص وتعزيز قدراتهم، مع العمل على ‏توسيع نطاق هذه المبادرات على مستوى سوريا، وتشبيك المشاركين مع الجهات ‏المعنية بالتوظيف واحتياجات سوق العمل.‏

تعزيز مهارات التواصل والجاهزية المهنية

ومن الفريق نوهت المهندسة روزانا الطرزي بأهمية ورشة الحضور الإعلامي والتواصل ‏الريادي باعتبارها من المهارات الأساسية التي يحتاجها أصحاب المشاريع لإبراز ‏أعمالهم والتعريف بقيمتها، إذ تناولت بناء الثقة بالنفس أمام الجمهور والكاميرا، وآليات ‏تقديم المشاريع وعرض أفكارها بصورةٍ واضحة ومؤثرة، إضافةً إلى تدريب المشاركين ‏على التعريف بأنفسهم ومشاريعهم خلال وقتٍ قصير، مبينة أن النشاط الختامي أتاح ‏للمتدربين تطبيق المهارات المُكتسبة عملياً أمام الكاميرا.‏

أما بالنسبة لورشة التسويق الشخصي والجاهزية المهنية، فأكدت المشاركة مهندسة ‏الاتصالات ميس العجاج أهميتها لناحية ربطها بالفرص الوظيفية، والتعرف إلى آليات ‏العمل وتطوير مهاراتها، بما يعزز فرصها المهنية مستقبلاً، مؤكدةً أن التدريب ‏والمناقشات خلال الورشتين ساعداها على توسيع معارفها وتطبيق ما تعلمته.‏

وكانت انطلقت فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي تنظمه مبادرة ‏Startup ‎Syria، ‏في الـ 25 من الشهر الماضي في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات ‏بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في جامعة حمص، بمشاركة طلاب وخريجين ‏وعدد من رواد الأعمال الشباب.‏

يُشار إلى أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال حدثٌ دولي يُقام سنوياً، ويهدف إلى ‏تعزيز ثقافة الريادة والابتكار، ودعم بيئة الأعمال الناشئة.‏