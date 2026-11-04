ورشات تدريبية في حمص لتعزيز الابتكار وتأهيل الشباب لسوق العمل

حمص-سانا
أطلق فريق النهضة التقنية (Tech Rise) اليوم الأربعاء، برنامجاً تدريبياً ليومين بالتعاون مع مبادرة Startup Syria والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بهدف تعزيز مهارات الحضور الإعلامي والتواصل الريادي، والتسويق الشخصي والجاهزية المهنية.
ورشات لدعم الابتكار وتمكين الشباب
ويتضمن البرنامج أربع ورشات تنظم في مقر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص، وركزت ورشتا اليوم على مهارات الحضور الإعلامي والتواصل الريادي، والتسويق الشخصي والجاهزية المهنية.
فيما ستركز الورشة الأولى غداً على الابتكار وعلاقته بالمجتمع، والثانية على توظيف الذكاء الاصطناعي في الانتقال بالأفكار إلى مرحلة التنفيذ، في إطار دعم المبادرات الشبابية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح مدير فريق النهضة التقنية بلال شما في تصريحٍ لمراسل سانا، أن اختيار محاور الفعاليات يأتي لمواكبة متطلبات رائد الأعمال، مبيناً أن الورشات تُقدم مجاناً للطلاب في إطار جهود الفريق لتمكين شباب حمص وتعزيز قدراتهم، مع العمل على توسيع نطاق هذه المبادرات على مستوى سوريا، وتشبيك المشاركين مع الجهات المعنية بالتوظيف واحتياجات سوق العمل.
تعزيز مهارات التواصل والجاهزية المهنية
ومن الفريق نوهت المهندسة روزانا الطرزي بأهمية ورشة الحضور الإعلامي والتواصل الريادي باعتبارها من المهارات الأساسية التي يحتاجها أصحاب المشاريع لإبراز أعمالهم والتعريف بقيمتها، إذ تناولت بناء الثقة بالنفس أمام الجمهور والكاميرا، وآليات تقديم المشاريع وعرض أفكارها بصورةٍ واضحة ومؤثرة، إضافةً إلى تدريب المشاركين على التعريف بأنفسهم ومشاريعهم خلال وقتٍ قصير، مبينة أن النشاط الختامي أتاح للمتدربين تطبيق المهارات المُكتسبة عملياً أمام الكاميرا.
أما بالنسبة لورشة التسويق الشخصي والجاهزية المهنية، فأكدت المشاركة مهندسة الاتصالات ميس العجاج أهميتها لناحية ربطها بالفرص الوظيفية، والتعرف إلى آليات العمل وتطوير مهاراتها، بما يعزز فرصها المهنية مستقبلاً، مؤكدةً أن التدريب والمناقشات خلال الورشتين ساعداها على توسيع معارفها وتطبيق ما تعلمته.
وكانت انطلقت فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي تنظمه مبادرة Startup Syria، في الـ 25 من الشهر الماضي في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في جامعة حمص، بمشاركة طلاب وخريجين وعدد من رواد الأعمال الشباب.
يُشار إلى أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال حدثٌ دولي يُقام سنوياً، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الريادة والابتكار، ودعم بيئة الأعمال الناشئة.