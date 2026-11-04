الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 17 مسلحاً في بلوشستان

إسلام أباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء القضاء على 17 مسلحاً، خلال عمليتين أمنيتين في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع الباكستانية في بيان نشرته على موقعها على منصة إكس، أن قوات الأمن نفذت في الأول من الشهر الجاري عمليتين استخباراتيتين في منطقتي كاشي وخاران بإقليم بلوشستان، بناءً على تقارير تفيد بوجود مسلحين، ما أسفر عن القضاء على 17 مسلحاً ومقتل أحد الجنود الباكستانيين.



كما تم خلال العمليتين ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزة المسلحين.



وأعلنت قوات الأمن الباكستانية منتصف الشهر الماضي، القضاء على ‏خمسة مسلحين في ‏مقاطعة واشوك بإقليم بلوشستان جنوب غربي ‏البلاد.‏