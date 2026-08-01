سلام يؤكد عزم الحكومة اللبنانية تعزيز قدرات الجيش

بيروت-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام عزم حكومته تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه، بما يمكّنه من الدفاع عن لبنان وحماية شعبه.

وقال سلام في تصريح عبر منصة “إكس” بمناسبة عيد الجيش اللبناني: إن الجيش الوطني يبقى “العنوان الأول للاستقلال”، مشدداً على أن استعادة السيادة والاستقرار والأمن

لا تتحقق إلا بانتشار القوات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة.

وأكد أن المؤسسة العسكرية تمثل الركيزة الأساسية لحماية الوطن وصون أمنه وسيادته.

وكان الجيش اللبناني بدأ في 21 تموز الماضي الانتشار في بلدة زوطر الغربية، تطبيقاً لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في 27 حزيران الماضي، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.