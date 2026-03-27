الدولار الأمريكي يحمل توقيع ترامب للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأوراق النقدية للولايات المتحدة ستصدر قريباً بتوقيع الرئيس دونالد ترامب، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 250 لاستقلال البلاد، مؤكدة أن توقيع أمين الخزانة سيُحذف من العملة للمرة الأولى منذ عام 1861.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته “قناة سكاي نيوز ” اليوم الجمعة، أن أولى الأوراق النقدية من فئة 100 دولار التي ستحمل توقيع الرئيس ترامب وتوقيع وزير الخزانة سكوت بيسنت، ستُطبع في شهر حزيران المقبل، على أن تتبعها فئات أخرى تباعاً خلال الأشهر اللاحقة.

وبينت أن مكتب النقش والطباعة يواصل حالياً إنتاج أوراق نقدية تحمل توقيعات وزيرة الخزانة في الإدارة السابقة جانيت يلين وأمينة الخزانة لين ماليربا، التي ستكون الأخيرة في سلسلة أمناء الخزانة الذين ظهرت توقيعاتهم على العملة الاتحادية منذ أكثر من قرن ونصف.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن إصدار العملة الجديدة “مناسبة وطنية” للاحتفال بذكرى تأسيس الولايات المتحدة، مشيراً إلى ما وصفه بـ “النمو الاقتصادي والاستقرار المالي وهيمنة الدولار” خلال الولاية الحالية للرئيس ترامب، مضيفاً: إن إصدار أوراق نقدية تحمل اسم الرئيس يمثل “أفضل طريقة للاحتفاء بإنجازات بلدنا ورئيسنا” في هذه المناسبة التاريخية.

وأوضح مسؤولون في وزارة الخزانة، أن التصميم العام للأوراق النقدية سيبقى دون تغيير، باستثناء استبدال توقيع أمين الخزانة بتوقيع الرئيس.

وتعثرت مساعي إصدار عملة معدنية متداولة من فئة دولار واحد تحمل اسم ترامب، بسبب القوانين التي تحظر تصوير الأفراد الأحياء على العملات المعدنية الأمريكية، ويمنح قانون ينظم طباعة أوراق الاحتياطي الاتحادي وزارة الخزانة صلاحيات واسعة لتغيير التصاميم بهدف مكافحة التزييف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب لوضع اسم الرئيس على المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية والسفن الحربية والعملات المعدنية.