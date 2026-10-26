لولا دا سيلفا يفوز بولاية رئاسية رابعة غير متتالية في البرازيل

برازيليا-سانا
أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، اليوم الإثنين، فوز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية رابعة غير متتالية، بعد تغلبه على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وذكرت وكالة رويترز أن فوز لولا، البالغ من العمر 80 عاماً، يمثل عودة جديدة له إلى السلطة، بعد منافسة حادة مع بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي تصدر الجولة الأولى من الانتخابات.
وبحسب النتائج المعلنة، حصل لولا على 51.75 بالمئة من الأصوات، مقابل 48.25 بالمئة لمنافسه بولسونارو، فيما كانت عمليات فرز الأصوات تقترب من نهايتها.
وكانت المحكمة الانتخابية العليا أعلنت تمديد التصويت في المراكز التي لم تكن قد أنهت الاقتراع عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، على أن يُستأنف تلقي محاضر الفرز وتجميع الأصوات ونشر النتائج بعد الساعة السابعة مساءً، وفق بيان رسمي للمحكمة.
ويواجه لولا في ولايته الجديدة تحديات اقتصادية وسياسية، في ظل ارتفاع الدين العام وتزايد الضغوط المالية، فضلاً عن تركيبة برلمانية تميل إلى التيار المحافظ، ما قد يصعّب تمرير سياساته وبرامجه.