لولا دا سيلفا يفوز بولاية رئاسية رابعة غير متتالية في البرازيل

برازيليا-سانا‏

أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، اليوم الإثنين، فوز الرئيس ‏لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية رابعة غير متتالية، بعد تغلبه ‏على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات ‏الرئاسية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن فوز لولا، البالغ من العمر 80 عاماً، يمثل ‏عودة جديدة له إلى السلطة، بعد منافسة حادة مع بولسونارو، نجل الرئيس ‏البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي تصدر الجولة الأولى من ‏الانتخابات.‏

وبحسب النتائج المعلنة، حصل لولا على 51.75 بالمئة من الأصوات، ‏مقابل 48.25 بالمئة لمنافسه بولسونارو، فيما كانت عمليات فرز ‏الأصوات تقترب من نهايتها.‏

وكانت المحكمة الانتخابية العليا أعلنت تمديد التصويت في المراكز التي ‏لم تكن قد أنهت الاقتراع عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، ‏على أن يُستأنف تلقي محاضر الفرز وتجميع الأصوات ونشر النتائج بعد ‏الساعة السابعة مساءً، وفق بيان رسمي للمحكمة.‏

ويواجه لولا في ولايته الجديدة تحديات اقتصادية وسياسية، في ظل ارتفاع ‏الدين العام وتزايد الضغوط المالية، فضلاً عن تركيبة برلمانية تميل إلى ‏التيار المحافظ، ما قد يصعّب تمرير سياساته وبرامجه.‏