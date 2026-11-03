ترامب: دمرنا منشأة دفاع جوي إيرانية بعد مراقبة بنائها لشهرين

واشنطن-سانا‏

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة ‏استهدفت منشأة دفاع جوي إيرانية، مشيراً إلى أن واشنطن راقبت أعمال إنشائها لنحو ‏شهرين قبل تدميرها فور اكتمالها. ‏

وفي تصريحات لقناة ” فوكس نيوز” وصف ترامب العملية بأنها “هجوم محدود” يندرج ‏ضمن إجراءات دفاعية وليس عملاً حربياً.‏

وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير أفادت باستهداف مواقع في جزيرة قشم الإيرانية ‏الليلة الماضية.‏

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي أن الضربات “المحدودة” كانت “إجراءً ‏دفاعياً” لمنع القوات الإيرانية من استخدام صواريخ أرض-جو ضد أهداف أمريكية.‏