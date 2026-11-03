الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: ترامب: دمرنا منشأة دفاع جوي إيرانية بعد مراقبة بنائها لشهرين
بحث
بحث
sana-logo-mobile

ترامب: دمرنا منشأة دفاع جوي إيرانية بعد مراقبة بنائها لشهرين

QESM3JUI2FNAPFBKKU75RJOXNY ترامب: دمرنا منشأة دفاع جوي إيرانية بعد مراقبة بنائها لشهرين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب-واشنطن-Reuters

واشنطن-سانا‏

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة ‏استهدفت منشأة دفاع جوي إيرانية، مشيراً إلى أن واشنطن راقبت أعمال إنشائها لنحو ‏شهرين قبل تدميرها فور اكتمالها. ‏

وفي تصريحات لقناة ” فوكس نيوز” وصف ترامب العملية بأنها “هجوم محدود” يندرج ‏ضمن إجراءات دفاعية وليس عملاً حربياً.‏

وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير أفادت باستهداف مواقع في جزيرة قشم الإيرانية ‏الليلة الماضية.‏

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي أن الضربات “المحدودة” كانت “إجراءً ‏دفاعياً” لمنع القوات الإيرانية من استخدام صواريخ أرض-جو ضد أهداف أمريكية.‏

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 15 آخرين في الضفة الغربية
الاحتلال يعترض 40 قارباً من “أسطول الصمود” ويعتقل نشطاء دوليين على متنها
مقتل طفلين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
الأمم المتحدة: 10 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في نزاعات دولية مسلحة
إدانات لحادثة إطلاق النار خلال حفل عشاء في البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار