ترامب: دمرنا منشأة دفاع جوي إيرانية بعد مراقبة بنائها لشهرين

واشنطن-سانا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة استهدفت منشأة دفاع جوي إيرانية، مشيراً إلى أن واشنطن راقبت أعمال إنشائها لنحو شهرين قبل تدميرها فور اكتمالها.
وفي تصريحات لقناة ” فوكس نيوز” وصف ترامب العملية بأنها “هجوم محدود” يندرج ضمن إجراءات دفاعية وليس عملاً حربياً.
وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير أفادت باستهداف مواقع في جزيرة قشم الإيرانية الليلة الماضية.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي أن الضربات “المحدودة” كانت “إجراءً دفاعياً” لمنع القوات الإيرانية من استخدام صواريخ أرض-جو ضد أهداف أمريكية.