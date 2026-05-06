مجموعة شحن فرنسية تؤكد تعرض أحد سفنها للاستهداف في مضيق هرمز

باريس-سانا

أكدت شركة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) الفرنسية للشحن، اليوم الأربعاء، تعرض سفينتها (سان أنطونيو) لهجوم أمس أثناء عبورها مضيق هرمز.

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة، وهي ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، قولها في بيان: إن الحادث أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بالسفينة، مضيفة: إنه جرى إجلاء المصابين لتلقي الرعاية الطبية، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأظهرت بيانات شحن أن وجهة السفينة (سان أنطونيو)، التي كانت ترفع علم مالطا، هي ميناء موندرا في الهند.

وكانت الشركة كشفت الشهر الماضي تعرض إحدى سفنها لإطلاق أعيرة تحذيرية في المضيق، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن 14 سفينة تابعة لها تقطعت بها السبل في الخليج العربي منذ بداية الحرب.

وتشكل واقعة أمس أحدث اضطراب في الممر الملاحي الحيوي خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وبين إيران من جهة أخرى، والتي تسببت في شل حركة مئات السفن، وتعطلٍ بالكامل تقريباً لنحو 20 بالمئة من تدفقات النفط العالمية، وذلك مع إغلاق طهران للمضيق وفرض الولايات المتحدة لاحقاً حصاراً على الموانئ الإيرانية.