الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 42 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم سيدتان وصحفي وعدد من الأسرى المحررين، فيما احتجزت عشرات الأشخاص وأخضعتهم لتحقيق ميداني خلال اقتحامها مدينة جنين.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت في محافظة قلقيلية ثلاثة أشخاص، بعد اقتحام بلدة عزون، ومداهمة مقهى في منطقة المثلث شمال البلدة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قدوم، وداهمت عشرات المنازل ومحال تجارية وأقامت حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية إماتين، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينياً، بينهم سيدتان بعد اقتحام أحياء عدة من المدينة وبلدات وقرى في المحافظة.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً، كما نصبت حواجز عسكرية عدة على مداخل المدينة وبلداتها، وأغلقت طرقاً رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة أسرى محررين، بينهم صحفي، بعد مداهمة منازلهم في ضاحية اكتابا شرق المدينة وضاحية شويكة شمالها.
وفي جنين، انسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم من الحي الشرقي في المدينة، بعد اقتحام استمر نحو ست ساعات، تخلله احتجاز أكثر من 20 فلسطينياً، معظمهم من الأسرى المحررين، وإخضاعهم لتحقيق ميداني داخل منزل أحد الأشخاص في حي البيادر، بعد تحويله إلى مركز للتحقيق.
وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة اقتحاماتها وإجراءاتها العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشددت إغلاق مداخل مدينة الخليل، وأجبرت الفلسطينيين على إخلاء منازلهم.