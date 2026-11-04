الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‌‎ ‎

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 42 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم ‏سيدتان وصحفي وعدد من الأسرى المحررين، فيما احتجزت عشرات الأشخاص ‏وأخضعتهم لتحقيق ميداني خلال اقتحامها مدينة جنين‎.‎

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت في محافظة قلقيلية ثلاثة ‏أشخاص، بعد اقتحام بلدة عزون، ومداهمة مقهى في منطقة المثلث شمال البلدة‎.‎

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قدوم، وداهمت عشرات المنازل ومحال تجارية ‏وأقامت حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية إماتين، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في ‏هويات ركابها‎.‎

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينياً، بينهم سيدتان بعد اقتحام أحياء عدة من ‏المدينة وبلدات وقرى في المحافظة‎.‎

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً، كما نصبت حواجز عسكرية عدة على ‏مداخل المدينة وبلداتها، وأغلقت طرقاً رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات ‏الإسمنتية والسواتر الترابية‎.‎

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة أسرى محررين، بينهم صحفي، بعد مداهمة ‏منازلهم في ضاحية اكتابا شرق المدينة وضاحية شويكة شمالها. ‎

وفي جنين، انسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم من الحي الشرقي في المدينة، بعد اقتحام ‏استمر نحو ست ساعات، تخلله احتجاز أكثر من 20 فلسطينياً، معظمهم من الأسرى ‏المحررين، وإخضاعهم لتحقيق ميداني داخل منزل أحد الأشخاص في حي البيادر، بعد ‏تحويله إلى مركز للتحقيق‎.‎

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة اقتحاماتها ‏وإجراءاتها العسكرية في ‌‏مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ‏وشددت إغلاق مداخل مدينة الخليل، وأجبرت ‌‏‌‏الفلسطينيين على إخلاء منازلهم‎.‎