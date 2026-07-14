عُمان تعلن استهداف ناقلة نفط قبالة سواحلها وإجلاء طاقمها بأمان

مسقط-سانا

أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عُمان اليوم الثلاثاء تعرض ناقلة النفط “STOLT MAGNESIUM” التي ترفع علم ليبيريا لاستهداف أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، وذلك على بعد 40 ميلاً بحرياً من سواحل محافظة جنوب الشرقية وخارج المياه الإقليمية العُمانية.

وأوضح المركز في بيان على منصة “إكس” أنه تابع الحادث واتخذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك توفير الاحتياجات الطارئة للسفينة، مشيراً إلى أن عملية إجلاء طاقم الناقلة المكوّن من 23 فرداً تمت عبر إحدى الوسائط البحرية القريبة من الموقع، وأن جميع أفراد الطاقم بصحة جيدة.

وأكدت السلطنة في وقت سابق اليوم تعاونها المحايد مع جميع الأطراف المعنية بالملاحة في مضيق هرمز، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة حرية الحركة البحرية في هذا الممر الحيوي، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

ويأتي استهداف ناقلة النفط قبالة السواحل العُمانية في ظل توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران انعكست على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من تجارة النفط العالمية، حيث شهدت الأسابيع والأيام الماضية سلسلة اعتداءات إيرانية استهدفت سفن شحن وناقلات نفط.