بريطانيا تشدد شروط الإقامة الدائمة وتضاعف مدة الانتظار لمعظم المهاجرين

لندن-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء تعديلات جديدة على نظام الإقامة الدائمة، تقضي برفع فترة الانتظار المطلوبة لمعظم العمال الأجانب للحصول على الإقامة غير محددة المدة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، في إطار تشديد سياسات الهجرة.



وأكدت وزيرة الداخلية شبانة محمود في بيان نُشر على موقع الحكومة البريطانية الرسمي، أن “النظام الجديد سيعتمد مبدأ “استحقاق الإقامة”، بناءً على المساهمة والاندماج والالتزام بالقانون، مع استثناءات لبعض الفئات، بينها العاملون في قطاع الرعاية الصحية والخدمات العامة”.



كما ستُفرض فترات انتظار أطول على المخالفين لقوانين الهجرة والأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير نظامية.



من جانبه، قال رئيس الوزراء آندي برنهام: إن “المملكة المتحدة فقدت السيطرة على الهجرة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي”، مؤكداً “دعمه الكامل للإجراءات الحكومية الرامية إلى تشديد القواعد وتنظيم مسارات الإقامة”.



وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الجدل السياسي بشأن ملف الهجرة في بريطانيا وضغوط متزايدة من أحزاب اليمين المطالبة بتشديد الرقابة على الحدود وخفض أعداد المهاجرين.



ويُعد ملف الهجرة أحد أبرز القضايا التي هيمنت على النقاش السياسي البريطاني منذ الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2016.