كوريا الجنوبية تدعو رعاياها إلى مغادرة الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات

سيئول-سانا‏

دعت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، رعاياها الموجودين في دول الشرق الأوسط في زيارات قصيرة إلى المغادرة على ‏الفور، في ظل تصاعد التوترات الناجمة عن تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.‏

ونقلت وكالة يونهاب عن نائبة وزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم جينا قولها، خلال اجتماع مع ممثلي 17 بعثة دبلوماسية ‏خُصص لمراجعة تدابير حماية المواطنين والسفن الكورية في المنطقة: إن معظم دول الشرق الأوسط تخضع لتحذير سفر ‏من المستوى الثالث، ولذلك توصي سيئول المسافرين بالمغادرة، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى للبقاء.‏

وأوضحت كيم أن بلادها تنصح منذ آذار الماضي رعاياها الموجودين في المنطقة لفترات قصيرة بالمغادرة فوراً، ما لم تكن ‏لديهم أسباب قاهرة تحول دون ذلك.‏

كما دعت إلى تشديد تدابير الحيطة لضمان سلامة السفن الكورية في البحر الأحمر، في ظل التوترات العسكرية الأخيرة، ‏وانخراط ميليشيا الحوثيين فيها.‏

وأشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط ستواصل مراقبة التطورات عن ‏كثب، واتخاذ إجراءات استباقية لحماية مواطنيها في المنطقة.‏

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لأكثر من أسبوع، ‏عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، وكان يهدف إلى إنهاء الحرب التي استمرت ‏أشهراً، وتسببت في إغلاق مضيق هرمز.‏