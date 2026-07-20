كوريا الجنوبية تدعو رعاياها إلى مغادرة الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات

سيئول-سانا
دعت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، رعاياها الموجودين في دول الشرق الأوسط في زيارات قصيرة إلى المغادرة على الفور، في ظل تصاعد التوترات الناجمة عن تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
ونقلت وكالة يونهاب عن نائبة وزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم جينا قولها، خلال اجتماع مع ممثلي 17 بعثة دبلوماسية خُصص لمراجعة تدابير حماية المواطنين والسفن الكورية في المنطقة: إن معظم دول الشرق الأوسط تخضع لتحذير سفر من المستوى الثالث، ولذلك توصي سيئول المسافرين بالمغادرة، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى للبقاء.
وأوضحت كيم أن بلادها تنصح منذ آذار الماضي رعاياها الموجودين في المنطقة لفترات قصيرة بالمغادرة فوراً، ما لم تكن لديهم أسباب قاهرة تحول دون ذلك.
كما دعت إلى تشديد تدابير الحيطة لضمان سلامة السفن الكورية في البحر الأحمر، في ظل التوترات العسكرية الأخيرة، وانخراط ميليشيا الحوثيين فيها.
وأشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط ستواصل مراقبة التطورات عن كثب، واتخاذ إجراءات استباقية لحماية مواطنيها في المنطقة.
وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لأكثر من أسبوع، عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، وكان يهدف إلى إنهاء الحرب التي استمرت أشهراً، وتسببت في إغلاق مضيق هرمز.