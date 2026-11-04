من مواد البناء إلى خدمات النقل.. شركات عربية تبحث عن شراكات عبر منصة “بروجكت سوريا 2026”
مشاركون.. مهرجان “صنع في سوريا” بدمشق منصة داعمة لتسويق المنتج الوطني
في ختام مهرجان إدلب للزيتون.. 7 شركات تتنافس على أفضل مذاق لزيت الزيتون
ورشة حوارية في حلب تناقش سبل مواجهة خطاب الكراهية
معملا الإنشاءات المعدنية والخشبية في اللاذقية يعاودان نشاطهما الإنتاجي
“الزراعة العضوية ودورها في تحسين جودة الإنتاج” ندوة علمية على هامش مهرجان الزيتون بإدلب
جلسة حوارية مع أعضاء مجلس الشعب في درعا تبحث ملفات خدمية وأمنية
«مختبر الحلول الخضراء» يناقش تحويل الأفكار الشبابية إلى مشاريع مستدامة في طرطوس
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