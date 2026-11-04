الأربعاء 4 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: من مواد البناء إلى خدمات النقل.. شركات عربية تبحث عن شراكات عبر منصة “بروجكت سوريا 2026”
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من مواد البناء إلى خدمات النقل.. شركات عربية تبحث عن شراكات عبر منصة “بروجكت سوريا 2026”

مديرية التنمية بدمشق ومنظمة غراس النهضة تقيمان مأدبة إفطار لنحو 500 محرر من سجن صيدنايا
مدنيون من دير حافر يصلون مناطق آمنة تحت سيطرة الدولة السورية بعد عبورهم طرقاً خطرة
استمرار تنفيذ مشروع مخبز بابا عمرو في مدينة حمص
العمر: زيارتنا إلى ألمانيا تأتي في إطار تطوير الأداء القنصلي للبعثات الخارجية
انطلاق ملتقى ‏(‏IREX 2026‌‏) للتطوير العقاري والهندسة والإنشاءات بدمشق
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