منتخب سوريا للرياضات البحرية يختتم معسكره التدريبي في الأردن

عمان-سانا
اختتمت أمس في مدينة العقبة الأردنية فعاليات المعسكر التدريبي لمنتخب سوريا للرياضات البحرية، في إطار رفع الجاهزية تحضيراً لاستحقاقات الموسم المقبل.
وتضمن المعسكر تدريبات مشتركة في رياضات سباحة الزعانف والقوارب الشراعية والتجديف والغوص، بإشراف كوادر فنية متخصصة.
وقال رئيس الاتحاد السوري للتجديف والغوص والرياضات البحرية محمد عيسى: إن المعسكر شكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الرياضي بين سوريا والأردن وتطوير مستوى اللاعبين من خلال التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات الفنية.
وضم المعسكر 22 مشاركاً بينهم 14 لاعباً ولاعبة إلى جانب الكوادر الفنية والإدارية.
ويواصل الاتحاد العربي السوري للتجديف والرياضات البحرية جهوده في تطوير الألعاب البحرية، وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، حيث أقام بطولة الجمهورية الأولى في طرطوس أواخر أيلول الماضي، لتدخل هذه الرياضة ضمن أجواء المنافسات المحلية.