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منتخب سوريا للرياضات البحرية يختتم معسكره التدريبي في الأردن

منتخب سوريا منتخب سوريا للرياضات البحرية يختتم معسكره التدريبي في الأردن
منتخب سوريا للرياضات البحرية- الاتحاد السوري للرياضات البحرية

عمان-سانا

اختتمت أمس في مدينة العقبة الأردنية فعاليات المعسكر التدريبي لمنتخب سوريا ‏للرياضات البحرية، في إطار رفع الجاهزية تحضيراً لاستحقاقات الموسم المقبل.‏

وتضمن المعسكر تدريبات مشتركة في رياضات سباحة الزعانف والقوارب الشراعية ‏والتجديف والغوص، بإشراف كوادر فنية متخصصة.‏

وقال رئيس الاتحاد السوري للتجديف والغوص والرياضات البحرية محمد عيسى: إن ‏المعسكر شكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الرياضي بين سوريا والأردن وتطوير ‏مستوى اللاعبين من خلال التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات الفنية.‏

وضم المعسكر 22 مشاركاً بينهم 14 لاعباً ولاعبة إلى جانب الكوادر الفنية والإدارية.‏

ويواصل الاتحاد العربي السوري للتجديف والرياضات البحرية جهوده في تطوير ‏الألعاب البحرية، وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، حيث أقام بطولة الجمهورية ‏الأولى في طرطوس أواخر أيلول الماضي، لتدخل هذه الرياضة ضمن أجواء ‏المنافسات المحلية. ‏

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