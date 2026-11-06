مقتل ضابط وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق نار في كولورادو الأمريكية

واشنطن-سانا
قُتل ضابط شرطة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، خلال تبادل لإطلاق النار مع رجل في مدينة ليكوود بولاية كولورادو الأمريكية، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم الجمعة عن المتحدث باسم شرطة ليكوود جون روميرو قوله خلال مؤتمر صحفي: إن عناصر الشرطة توجهوا إلى المكان عقب تلقي بلاغ عن شخص مشبوه يحاول الصعود إلى حافلة نقل عام، ويُشتبه في تورطه بحادث دهس وفرار وقع في وقت سابق من اليوم نفسه.
وأضاف روميرو أن الرجل أطلق النار لدى وصول الشرطة إلى الحافلة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة ضباط، فيما لم تتضح بعد ملابسات إصابة الشخص الرابع.
وأشار إلى أن الضباط المصابين يتلقون العلاج في المستشفى، دون الكشف عن حالتهم الصحية.
وتجري شرطة ليكوود تحقيقاً في ملابسات الحادث، فيما دعت السلطات السكان إلى تجنب المنطقة.
يشار إلى أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بجروح قبل أيام إثر سلسلة من حوادث إطلاق النار خلال احتفالات “عيد الهالوين”، في الولايات المتحدة، الذي يحتفل به الأمريكيون سنوياً في 31 من تشرين الأول.