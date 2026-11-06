مقتل ضابط وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق نار في كولورادو الأمريكية

واشنطن-سانا‏

قُتل ضابط شرطة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، خلال تبادل لإطلاق النار مع رجل في مدينة ليكوود بولاية كولورادو ‏الأمريكية، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.‏

ونقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم الجمعة عن المتحدث باسم شرطة ليكوود جون روميرو قوله خلال مؤتمر صحفي: إن ‏عناصر الشرطة توجهوا إلى المكان عقب تلقي بلاغ عن شخص مشبوه يحاول الصعود إلى حافلة نقل عام، ويُشتبه في ‏تورطه بحادث دهس وفرار وقع في وقت سابق من اليوم نفسه.‏

وأضاف روميرو أن الرجل أطلق النار لدى وصول الشرطة إلى الحافلة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة ‏ضباط، فيما لم تتضح بعد ملابسات إصابة الشخص الرابع.‏

وأشار إلى أن الضباط المصابين يتلقون العلاج في المستشفى، دون الكشف عن حالتهم الصحية.‏

وتجري شرطة ليكوود تحقيقاً في ملابسات الحادث، فيما دعت السلطات السكان إلى تجنب المنطقة.‏

يشار إلى أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بجروح قبل أيام إثر سلسلة من حوادث إطلاق النار خلال ‏احتفالات “عيد ‏الهالوين”، في الولايات المتحدة، الذي يحتفل به الأمريكيون سنوياً في 31 من تشرين الأول.‏