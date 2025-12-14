ارتقاء خمسة فلسطينيين وإصابة 45 آخرين في غزة خلال 24 ساعة جراء قصف الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

ارتقى خمسة فلسطينيين وأصيب 45 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن وزارة الصحة أن مستشفيات القطاع استقبلت خمسة جثامين جديدة، إضافة إلى أربعة جثامين جرى انتشالها، فضلاً عن 45 إصابة نتيجة غارات مكثفة شنها طيران الاحتلال على مدن غزة ورفح وخان يونس.

وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي بلغت 391 فلسطينياً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1063 إصابة، إضافة إلى 632 حالة انتشال.

وتستمر حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، مخلفةً أكثر من 70,660 شهيداً وما يزيد على 171 ألف مصاب، فضلاً عن دمار واسع في المنازل والبنى التحتية.