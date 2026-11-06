قائمة الطلاب تفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات صربيا

بلغراد-سانا‏

أكدت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة في صربيا فوز القائمة التي تقودها حركة ‏الطلاب بأغلبية مطلقة، بحصولها على 53 بالمئة من الأصوات، ما يمنحها 140 مقعداً في البرلمان ‏المؤلف من 250 مقعداً، منهية بذلك 14 عاماً من حكم الحزب التقدمي الصربي برئاسة ألكسندر ‏فوتشيتش.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة، عن اللجنة الانتخابية المركزية الصربية قولها: إن الحزب ‏التقدمي الصربي اليميني حصل على 39 بالمئة من الأصوات، بما يعادل 103 مقاعد، فيما ‏توزعت المقاعد السبعة المتبقية على أحزاب تمثل الأقليات العرقية.‏

وأوضحت اللجنة أن إعلان النتائج النهائية تأخر عشرة أيام بسبب مخالفات استدعت إعادة ‏التصويت في عشرات مراكز الاقتراع الأحد الماضي، من دون أن يؤثر ذلك في تقدم قائمة ‏الطلاب، التي خاضت الانتخابات من دون زعيم محدد.‏

وشهدت الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي مشاركة بلغت 70 بالمئة من الناخبين ‏المسجلين، والبالغ عددهم نحو 6.4 ملايين ناخب.‏

وجاء فوز القائمة المدعومة من الطلاب بعد عامين من الاحتجاجات التي اندلعت إثر انهيار سقف ‏محطة للقطارات في مدينة نوفي ساد عام 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، وسط اتهامات ‏بوجود فساد وإهمال في تنفيذ أعمال الصيانة والبناء.‏

يشار إلى أن 18 قائمة تنافست على مقاعد البرلمان المؤلف من 250 عضواً، إلا أن معظم ‏استطلاعات الرأي تشير إلى انحصار المنافسة الرئيسية بين الحزب الحاكم والقائمة المدعومة من ‏الحركة الطلابية، بعدما فضّلت عدة قوى معارضة بارزة توحيد جهودها خلف هذا التكتل. ‏

وخلال الأشهر الماضية، كثّف الطلاب حملاتهم الميدانية في مختلف أنحاء البلاد، معتمدين على ‏التواصل المباشر مع الناخبين، ونجحوا في استقطاب تأييد شعبي واسع تجلّى في الحشود الكبيرة ‏التي شهدتها تجمعاتهم الانتخابية الأخيرة.‏