قائمة الطلاب تفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات صربيا

بلغراد-سانا
أكدت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة في صربيا فوز القائمة التي تقودها حركة الطلاب بأغلبية مطلقة، بحصولها على 53 بالمئة من الأصوات، ما يمنحها 140 مقعداً في البرلمان المؤلف من 250 مقعداً، منهية بذلك 14 عاماً من حكم الحزب التقدمي الصربي برئاسة ألكسندر فوتشيتش.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة، عن اللجنة الانتخابية المركزية الصربية قولها: إن الحزب التقدمي الصربي اليميني حصل على 39 بالمئة من الأصوات، بما يعادل 103 مقاعد، فيما توزعت المقاعد السبعة المتبقية على أحزاب تمثل الأقليات العرقية.
وأوضحت اللجنة أن إعلان النتائج النهائية تأخر عشرة أيام بسبب مخالفات استدعت إعادة التصويت في عشرات مراكز الاقتراع الأحد الماضي، من دون أن يؤثر ذلك في تقدم قائمة الطلاب، التي خاضت الانتخابات من دون زعيم محدد.
وشهدت الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي مشاركة بلغت 70 بالمئة من الناخبين المسجلين، والبالغ عددهم نحو 6.4 ملايين ناخب.
وجاء فوز القائمة المدعومة من الطلاب بعد عامين من الاحتجاجات التي اندلعت إثر انهيار سقف محطة للقطارات في مدينة نوفي ساد عام 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، وسط اتهامات بوجود فساد وإهمال في تنفيذ أعمال الصيانة والبناء.
يشار إلى أن 18 قائمة تنافست على مقاعد البرلمان المؤلف من 250 عضواً، إلا أن معظم استطلاعات الرأي تشير إلى انحصار المنافسة الرئيسية بين الحزب الحاكم والقائمة المدعومة من الحركة الطلابية، بعدما فضّلت عدة قوى معارضة بارزة توحيد جهودها خلف هذا التكتل.
وخلال الأشهر الماضية، كثّف الطلاب حملاتهم الميدانية في مختلف أنحاء البلاد، معتمدين على التواصل المباشر مع الناخبين، ونجحوا في استقطاب تأييد شعبي واسع تجلّى في الحشود الكبيرة التي شهدتها تجمعاتهم الانتخابية الأخيرة.