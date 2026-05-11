الصين تطلق “تيانتشو-10” لنقل إمدادات إلى محطتها الفضائية

أطلقت الصين اليوم الإثنين مركبة الشحن الفضائية “تيانتشو-10” من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية لنقل إمدادات إلى محطتها الفضائية المدارية “تيانغونغ”.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن وكالة الفضاء المأهول الصينية قولها إن المركبة تحمل إمدادات إلى محطتها الفضائية المدارية.

ويأتي هذا التوسع في وقت تخطط فيه وكالة ناسا لإنهاء تشغيل محطة الفضاء الدولية مطلع ثلاثينيات هذا القرن، ما قد يجعل “تيانغونغ” المنصة المدارية الأساسية الوحيدة العاملة في تلك الفترة.



وكانت الصين قد أطلقت محطتها الفضائية عام 2022، حيث استقبلت أولى بعثاتها المأهولة، وتمكن روادها منذ ذلك الحين من تنفيذ مئات التجارب العلمية وعدد من عمليات السير في الفضاء، في إطار برنامج فضائي متصاعد يشهد توسعاً مستمراً في المهام والقدرات.