تحذيرات دوليّة من انتشار 17 بؤرة جوع حول العالم

روما-سانا

حذّرت منظمتان تابعتان للأمم المتّحدة من انتشار 17 بؤرة جوع حول العالم، مع نقص التمويل الدّولي وتفشي النزاعات.

وفي تقرير مشترك صدر عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، وبرنامج الأغذية العالمي، ونقلته وكالة فرانس برس، أدرجت المنظمتان فلسطين وجنوب السودان واليمن وهايتي ومالي أكثر البلدان التي تنتشر فيها بؤر جوع كارثية، معربة عن قلقها إزاء أوضاع السكان الغذائية في دول أخرى مثل أفغانستان وبورما ونيجيريا والصومال.

وأشار التقرير إلى أن تمويل الإغاثة الإنسانية يعاني “نقصاً خطيراً”، إذ لم يتم جمع سوى 10,5 مليارات دولار من أصل 29 مليار دولار مطلوبة لمساعدة المعرضين للخطر.

إلى ذلك قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: “نحن على شفير كارثة جوع يمكن تجنبها”، محذّرة من أن عدم التحرك سيؤدي فقط إلى مزيد من عدم الاستقرار والهجرة والنزاع.

وكان تقرير أممي صدر في أيار الماضي أفاد بأن النزاعات والصدمات المناخية والاقتصادية دفعت الجوع إلى مستويات غير مسبوقة في العالم عام 2024، حيث تجاوز عدد المتأثرين 295 مليون شخص في 53 دولة، وحذر التقرير من تفاقم الأزمة عام 2025 مع تراجع تمويل المساعدات الإنسانية وتزايد سوء تغذية الأطفال.