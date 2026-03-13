مجتبى خامنئي يؤكد استمرار إغلاق مضيق هرمز كأداة ضغط

واشنطن-سانا

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ضرورة استمرار إغلاق مضيق هرمز واستخدامه كورقة ضغط في مواجهة الخصوم، في أول تصريح علني له منذ توليه منصبه، وفق وكالة رويترز أمس الخميس.

وذكرت الوكالة أن خامنئي قال في بيان بثه التلفزيون الرسمي الإيراني إن “إغلاق مضيق هرمز يجب أن يستمر كأداة للضغط”، في ظل التصعيد العسكري والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

وأشار خامنئي إلى أن إيران لن تتراجع عن الرد على الهجمات التي تعرضت لها، محذراً دول المنطقة من أنها قد تتعرض لهجمات إذا استمر التصعيد.

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توتراً متزايداً، إذ يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.