القوات اليمنية تستعيد مواقع عدة جنوبي محافظة تعز

عدن-سانا

تمكنت القوات اليمنية بالتعاون مع المقاومة الشعبية، من اقتحام واستعادة عدد من المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في جبهة الأقروض جنوبي محافظة تعز.

وذكرت القوات اليمنية في بيان عبر منصة إكس، اليوم الإثنين، أنها استعادت موقعي نوبة وثيب وتبة مبارك، في جبهة الأقروض بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي، فيما تواصل خوض معارك على امتداد جبهات المحافظة، بإسناد من الطيران الحربي والطيران المسيّر.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس الأحد، مقتل وإصابة نحو 500 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 169 آلية ومعدة وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ 1272 عملية استهداف على عدة جبهات ضمن عملية “فجر اليمن”.