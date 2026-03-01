قرقاش: العدوان الإيراني على دول الخليج عزل طهران في لحظتها الحرجة

أبوظبي-سانا

أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ العنوان، وعزل إيران في لحظتها الحرجة.

وقال قرقاش في تغريدة على منصة إكس اليوم الأحد: “حربكم ليست مع جيرانكم، وبهذا التصعيد تؤكدون رواية من يرى أن إيران مصدر الخطر الرئيسي للمنطقة، وأن برنامجها الصاروخي عنوانٌ دائم لعدم الاستقرار”.

وختم قرقاش تغريدته بالقول: “عودوا إلى رشدكم، وإلى محيطكم، وتعاملوا مع جواركم بعقلٍ ومسؤولية قبل أن تتسع دائرة العزلة والتصعيد”.

وتتعرض الأردن، والسعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت، منذ أمس السبت، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أوقع إصابات بين المدنيين، وأضراراً مادية.