مقتل ثلاثة سجناء وإصابة 23 آخرين بأعمال شغب في سجون سريلانكا

كولومبو-سانا

قتل ثلاثة سجناء وأصيب 23 آخرون بجروح متفاوتة خلال أعمال شغب ومحاولات فرار جماعية منسقة في ثلاثة سجون بسريلانكا، ما دفع السلطات إلى نشر قوات عسكرية وأمنية إضافية للسيطرة على الأوضاع.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن وزير الأمن العام السريلانكي أناندا ويجيبالا قوله أمام البرلمان: إن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة على السجون الثلاثة وإعادة النظام إليها.

وأوضح الوزير أن سجيناً قتل وأصيب عشرة آخرون في سجن “ويليكادا” بالعاصمة كولومبو، بعد إحباط محاولة فرار جماعية شارك فيها نحو 40 سجيناً، فيما شهد سجن “كورويتا” أعمال عنف أسفرت عن مقتل سجينين وإصابة 13 آخرين خلال تدخل قوات الأمن.

وأضاف أن اضطرابات وقعت أيضاً في سجن “بالانسينا” شمال كولومبو، حيث صعد نحو 30 سجيناً إلى سطح السجن ورفضوا العودة إلى زنازينهم.

وأشار ويجيبالا إلى أن تكرار هذه الحوادث قد يكون مرتبطاً بشبكات الجريمة المنظمة، مؤكداً نشر قوات أمنية إضافية للحفاظ على النظام داخل السجون.

وتشهد السجون السريلانكية منذ سنوات أعمال شغب متفرقة، فيما تعزو السلطات تصاعد التوترات إلى الاكتظاظ الكبير، إذ تضم السجون أكثر من 41 ألف سجين، أي ما يقارب أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية.