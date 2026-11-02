كوريا الجنوبية تطلق مقراً جديداً لقيادة الطائرات المسيّرة لتعزيز قدراتها في مكافحتها

سيئول-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، عن إطلاق مقر جديد لقيادة الطائرات المسيرة، يهدف إلى تعزيز الأنظمة الجوية غير المأهولة وقدرات مكافحة هذه الطائرات في ظل التهديدات المتطورة التي تشكلها المسيّرات الكورية الشمالية.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن الوزارة قولها: إنّ حفل الإطلاق أقيم في مقر قيادة المسيرات التابعة لوزارة الدفاع في مدينة بوتشيون، على بعد حوالي 40 كيلومتراً شمال سيئول، حيث يحل المقر الجديد محل قيادة عمليات المسيرات الحالية كـ “برج مراقبة”، لوضع استراتيجيات لمكافحة طائرات الدرون والتعامل مع تطوير أنظمة المسيرات وأنظمة مكافحتها في جميع فروع القوات المسلحة.
وأضافت الوزارة: “نحن نأخذ على محمل الجد قدرات كوريا الشمالية المتقدمة في مجال الطائرات المسيّرة والتهديدات المرتبطة بها، رغم أن تقييم قدراتها في هذا المجال يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من مجرد الأداء، مع مراعاة أنظمة الكشف والتعرّف والتتبّع والتدابير المضادة بشكل كامل”.
نظام هجوم قتالي منخفض التكلفة
وأشارت الوزارة إلى أنّ الجيش يخطط للحصول بسرعة على أكثر من 20 ألف مسيرة قتالية منخفضة التكلفة وقابلة للاستهلاك، وتسريع نشر برنامج نظام الهجوم القتالي الكوري منخفض التكلفة غير المأهول (K-LUCAS)، وهو برنامج عسكري لتطوير الذخائر بعيدة المدى محلياً، بما في ذلك المسيرات الانتحارية.
ولفتت الوزارة أنه بعد افتتاح المقر الجديد، ستتولى فروع الخدمة الفردية أدوار القتال والهجوم المتعلقة بالمسيرات ومكافحة المسيرات، بينما ستتولى هيئة الأركان المشتركة تنسيق العمليات الشاملة.
وتُدخل كوريا الجنوبية نظام اعتمادٍ سريع على غرار برنامج الطائرات المسيّرة ذي التصنيف الأزرق في الولايات المتحدة، للموافقة المسبقة على الطائرات المسيّرة التجارية والمعدات ذات الصلة، ما يتيح للجيش شراء الأنظمة الجاهزة بسرعة دون تأخيرات المشتريات التقليدية.
وتركز سيئول أيضاً على توطين صناعة الطائرات غير المأهولة ومكوناتها، مثل البطاريات والمحركات، لتقليل الاعتماد على الصين.
وتسرع كوريا الشمالية من وتيرة تطوير مسيراتها، اعتماداً على الدروس المستفادة من نشر قواتها في الحرب الروسية – الأوكرانية، فقد أجرت تجارب أسلحة الأسبوع الماضي تحاكي ضربات جوية واسعة النطاق بمسيرات استهدفت مواقع حراسة عسكرية كورية جنوبية وهمية ودبابات أمريكية.