كوريا الجنوبية تطلق مقراً جديداً لقيادة الطائرات المسيّرة لتعزيز قدراتها في مكافحتها

سيئول-سانا‏

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، عن إطلاق مقر جديد لقيادة ‏الطائرات المسيرة، يهدف إلى تعزيز الأنظمة الجوية غير المأهولة وقدرات مكافحة ‏هذه الطائرات في ظل التهديدات المتطورة التي تشكلها المسيّرات الكورية الشمالية.‏

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ونقلت وكالة “يونهاب” عن الوزارة قولها: إنّ حفل الإطلاق أقيم في مقر قيادة ‏المسيرات التابعة لوزارة الدفاع في مدينة بوتشيون، على بعد حوالي 40 كيلومتراً ‏شمال سيئول، حيث يحل المقر الجديد محل قيادة عمليات المسيرات الحالية كـ “برج ‏مراقبة”، لوضع استراتيجيات لمكافحة طائرات الدرون والتعامل مع تطوير أنظمة ‏المسيرات وأنظمة مكافحتها في جميع فروع القوات المسلحة.‏

وأضافت الوزارة: “نحن نأخذ على محمل الجد قدرات كوريا الشمالية المتقدمة في ‏مجال الطائرات المسيّرة والتهديدات المرتبطة بها، رغم أن تقييم قدراتها في هذا ‏المجال يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من مجرد الأداء، مع مراعاة أنظمة الكشف ‏والتعرّف والتتبّع والتدابير المضادة بشكل كامل”.‏

نظام هجوم قتالي منخفض التكلفة ‏

وأشارت الوزارة إلى أنّ الجيش يخطط للحصول بسرعة على أكثر من 20 ألف ‏مسيرة قتالية منخفضة التكلفة وقابلة للاستهلاك، وتسريع نشر برنامج نظام الهجوم ‏القتالي الكوري منخفض التكلفة غير المأهول (‏K-LUCAS‏)، وهو برنامج عسكري لتطوير الذخائر بعيدة المدى محلياً، بما في ذلك المسيرات الانتحارية.‏

ولفتت الوزارة أنه بعد افتتاح المقر الجديد، ستتولى فروع الخدمة الفردية أدوار القتال ‏والهجوم المتعلقة بالمسيرات ومكافحة المسيرات، بينما ستتولى هيئة الأركان المشتركة ‏تنسيق العمليات الشاملة.‏

وتُدخل كوريا الجنوبية نظام اعتمادٍ سريع على غرار برنامج الطائرات المسيّرة ذي ‏التصنيف الأزرق في الولايات المتحدة، للموافقة المسبقة على الطائرات المسيّرة ‏التجارية والمعدات ذات الصلة، ما يتيح للجيش شراء الأنظمة الجاهزة بسرعة دون ‏تأخيرات المشتريات التقليدية.‏

وتركز سيئول أيضاً على توطين صناعة الطائرات غير المأهولة ومكوناتها، مثل ‏البطاريات والمحركات، لتقليل الاعتماد على الصين.‏

وتسرع كوريا الشمالية من وتيرة تطوير مسيراتها، اعتماداً على الدروس المستفادة من ‏نشر قواتها في الحرب الروسية – الأوكرانية، فقد أجرت تجارب أسلحة الأسبوع ‏الماضي تحاكي ضربات جوية واسعة النطاق بمسيرات استهدفت مواقع حراسة ‏عسكرية كورية جنوبية وهمية ودبابات أمريكية.‏