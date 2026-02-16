الجيش الصومالي يقضي على أربعة من عناصر حركة الشباب المسلحة

مقديشو-سانا

أعلن الجيش الصومالي القضاء على أربعة من عناصر حركة الشباب المسلحة خلال عملية أمنية في إقليم هيران جنوب الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن الجيش قوله: إن قوةً مشتركةً من الجيش الوطني وقوات الدفاع الشعبي المحلية “المعروفة بالمعاويسلي ” نفذت مساء أمس كميناً لعناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية في المنطقة الواقعة بين ياسومان ومقوكوري بالإقليم، وذلك أثناء توجههم لاعتراض مركبات مدنية وإلحاق الأذى بالمسافرين، ما أدى إلى مقتل العناصر، وعددهم أربعة.

وفي سياق آخر، نفذت قوات الجيش الوطني، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، غارة جوية في منطقة دار السلام بإقليم شبيلي الوسطى استهدفت مركبةً كانت عناصر ميليشيات الشباب تستخدمها لزرع ألغام على الطرق بهدف الإضرار بالمدنيين.

وكان الجيش الصومالي نفذ بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال “أوصوم”، عملية عسكرية مشتركة في الـ 15 من الشهر الماضي استهدفت مسلحي “حركة الشباب” في محيط قاعدة بولونغاد بمحافظة شبيلي السفلى، وأسفرت عن مقتل 30 مسلحاً.