أزمة الثقة عبر الأطلسي.. هل يفقد الناتو عموده الأميركي؟

بروكسل-سانا

لم يعد الحديث عن مستقبل حلف شمال الأطلسي شأناً نظرياً أو نقاشاً أكاديمياً، بل تحول إلى سؤال سياسي وأمني ملحّ في ظل تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة، وحلفائها الأوروبيين، وتهديدات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة النظر في التزامات واشنطن داخل الحلف، وصولاً إلى التلويح بالانسحاب منه.

وفي وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية العالمية، من الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية في الشرق الأوسط إلى التوتر مع روسيا، يجد الناتو نفسه أمام اختبار غير مسبوق منذ تأسيسه عام 1949، هل يبقى تحالفاً عسكرياً جامعاً للغرب، أو يدخل مرحلة إعادة تشكيل قد تغيّر بنيته ودوره جذرياً؟.

لماذا الحديث عن “انهيار الناتو” الآن؟

لوّح ترامب قبل أيام بإمكانية خروج واشنطن من الحلف بعد رفض دول أوروبية المشاركة في عمليات مرتبطة بأزمة مضيق هرمز، ما أعاد فتح سؤال حول إمكانية استمرار الناتو دون الولايات المتحدة، بحسب موقع ألت مونيتور، وهو منصة إخبارية أميركية متخصصة في الشؤون السياسية والأمنية الدولية، تعكس تصريحات ترامب استياءً عميقاً مما وصفه بـ “الجبن الأوروبي”، مؤكداً أن الحلف دون العمود الأميركي يصبح “نمراً من ورق”.

وتضغط الولايات المتحدة منذ سنوات لرفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي، ونجحت بالفعل في دفع الحلف لاعتماد هدف جديد يصل إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي بحلول 2035.

فيما أشار تقرير إنترإكونوميكس، وهو مجلة اقتصادية ألمانية متخصصة في السياسات الدفاعية والمالية الأوروبية، إلى أن بعض الدول غير قادرة اقتصادياً، وبعضها غير مستعد سياسياً، في حين يرفض آخرون ربط الأمن الأوروبي بالكامل بالسياسات الأميركية.

تراجع الثقة عبر الأطلسي

وكشفت أزمة مضيق هرمز انقساماً داخل الحلف حول أولويات الأمن، حيث ترى واشنطن أن على أوروبا دعم العمليات الأميركية عالمياً، بينما تعتبر أوروبا أن الناتو تحالف دفاعي عن القارة وليس أداة لحروب خارجها، وأكدت ناشونال توداي، وهي منصة إخبارية تغطي الشؤون الدولية والدفاعية، أن هذا الخلاف يعكس أزمة ثقة استراتيجية وليست مجرد خلاف تكتيكي.

صعود فكرة “الاستقلال الدفاعي الأوروبي”

كما بدأت عدة دول ببناء قدرات عسكرية مستقلة وزيادة التصنيع العسكري وتقليل الاعتماد على واشنطن، وهو تحول كان قبل سنوات مجرد فكرة نظرية، لكنه أصبح اليوم خطوة عملية ملموسة.

تغير طبيعة التهديدات نفسها

وتأسس الناتو لمواجهة الاتحاد السوفييتي، لكن اليوم يواجه تحديات مختلفة تشمل الحرب السيبرانية والطائرات المسيّرة والصراعات الإقليمية غير التقليدية، إضافة إلى أزمات الطاقة والممرات البحرية، ما يطرح سؤالاً وجودياً حول مدى مناسبة الحلف لطبيعة هذه التحديات الجديدة.

من التحالف التقليدي إلى احتمال الانقسام

وتشير تحليلات الخبراء إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية، أولها بقاء الحلف كما هو، وهو السيناريو الأقل احتمالاً، ويتطلب تراجع واشنطن عن الضغط، وزيادة إنفاق أوروبا سريعاً، وإعادة تعريف دور الحلف، وهو أمر صعب حالياً.

أما السيناريو الثاني فيتجه نحو ناتو أوروبي أكثر وأميركي أقل، أي تحالف يبقى قائماً بقيادة أوروبية أكبر ومشاركة أميركية أقل، ويزداد احتمال هذا السيناريو مع صعود فكرة الاستقلال الدفاعي الأوروبي.

أما السيناريو الثالث، فهو فكرة الناتو بنظام طبقتين، أي تحالف يمنح الحماية الكاملة فقط للدول التي تدفع أكثر وتشارك أكثر وتلتزم بالسياسات الأميركية.

وأوضحت إنفو ديفنس، وهي منصة تحليلية عسكرية متخصصة في استراتيجيات الدفاع الدولية، أن هذا السيناريو يشير إلى تحول جذري في فلسفة الحلف، وربما إعادة تعريف العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بالكامل.

رغم كل المؤشرات الخطيرة، الانهيار الكامل للناتو غير مرجح حالياً، إذ لا تزال أوروبا بحاجة إلى الردع الأميركي، وخصوصاً في شرق القارة، في حين تحتاج الولايات المتحدة إلى وجودها العسكري في أوروبا لمواجهة روسيا والصين والمنافسة العالمية.

وفق تحليل وول ستريت جورنال، فإن العلاقة الحالية مأزومة، لكنها لم تصل بعد إلى نقطة القطيعة، فيما يبقى السؤال الأهم، كيف سيتغير شكل الحلف ودوره خلال السنوات المقبلة، وهل سيتحول من تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة إلى منظومة أمنية أوروبية أكثر استقلالاً، تعيد رسم خريطة التحالفات الدولية بعد عقود من الاستقرار النسبي؟.