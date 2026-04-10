مقتل 11 شخصاً واختطاف العشرات بهجمات مسلحة شمال نيجيريا

أبوجا-سانا

لقي 11 شخصاً مصرعهم واختطف عشرات آخرون جراء هجمات شنتها عصابات إجرامية مسلحة على قرى عدة شمال نيجيريا، في إطار موجة العنف المتصاعدة التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية قولها في تصريحات اليوم الجمعة: “إن مجموعات من قطاع الطرق نفذوا هجمات مسلحة استهدفت منطقتي عيسى وسابون بيرني في ولاية سوكوتو، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً واختطاف 43 آخرين”.

وأشارت المصادر إلى تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في المنطقتين المذكورتين، في وقت تكثف فيه العصابات الإجرامية هجماتها منذ العام الماضي على القرى والقواعد العسكرية في المناطق القريبة من الساحل، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا.

وكانت الشرطة النيجيرية أعلنت يوم الأحد الماضي مقتل 22 شخصاً، بينهم أربعة من عناصرها، وخُطف العشرات في أعمال عنف متفرقة شهدتها نيجيريا.